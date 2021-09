Myauktion versteigerungen Deutschland

Myauktion Online Auktionen & Versteigerungen – Auktionshaus (Deutschland)

Aktuelle Auktionen & Versteigerungen seit 25 Jahren!

Wir sind die erste Adresse bei der Vermarktung und Verwertung von Retourwaren, Restposten oder Produktionsüberschüssen, aber auch bei Geschäftsauflösungen und Lagerräumungen sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie.

Unschlagbare Preise – Auktionen :

Wir sind ein schlankes Privates Unternehmen seit über 25 Jahren aus der Steiermark (Graz) das keinen Speck ansetzen kann, weil wir einfach so schnell und immer ein Ohr des Kunden sind. Die Kundennähe kann auch nur dann ehrlich und langfristig gehalten werden, wenn wir faire und günstige Preise haben. Erst durch unsere Erfahrung ist es uns möglich, Kosten gering zu halten. Und das ist es auch, das unsere Kunden schätzen: Hohe Qualität und faire Preise. Wir können beides! Mit dem Motto Auktionen aller Art aus ganz Deutschland, Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Saarland, Berlin, Hamburg, Bremen und bieten Ware zu Unschlagbaren Preisen. Reinschauen lohnt Sich!

Auktionen, Verwertungen und Versteigerungen in ganz Deutschland

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Produkten und Waren sowie Gutscheinen von regionalen aber auch deutschlandweiten Anbietern ab 1 Euro. Um an den auktionen / versteigerungen teilzunehmen, müssen Sie sich als Bieter anmelden. Und einloggen. Wenn Sie ein Angebot gefunden haben, für das Sie mitbieten möchten, legen Sie die geheime Höchstgrenze für Ihr Gebot fest. Danach bietet das System automatisch für Sie in kleinen Schritten mit. Sollten Sie überboten werden, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung. Wenn zwei Gebote gleich hoch sind, zählt automatisch das Ältere. Sie können so lange bieten, bis die Zuschlagszeit erreicht ist. Sollten Sie den Zuschlag auf ein oder mehrere Produkte erhalten, wird sich das Team von myauktion.de mit Ihnen in Verbindung setzen. Grundsätzlich können Sie die ersteigerten Produkte am ersten Werktag nach Ablauf der Auktion im Büro der Goldgrube abholen. Sollten Sie nicht in der Lage sein die Ware persönlich abzuholen, sind wir natürlich gerne bereit Ihnen die ersteigerten Artikel nach erfolgtem Zahlungseingang (inklusive Versandkosten) per Post zuzusenden. Falls Sie darüber hinaus Fragen haben, steht Ihnen das Auktions-Team Am Mühlenbruch 100, 59581 Warstein, Deutschland oder Zentrale 8564 Krottendorf bei Ligist (Voitsberg) Krottendorf 225 unter Tel.Nr.: +43 664 240 300 5 oder per mail

Sende eine E-Mail

quelle : https://www.myauktion.de/

Wir können beides! Mit dem Motto Auktionen aller Art aus ganz Deutschland, Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Saarland, Berlin, Hamburg, Bremen und bieten Ware zu Unschlagbaren Preisen. Reinschauen lohnt Sich!

Kontakt

Myauktion versteigerungen by goldgrube

Mario Leitinger

Am Mühlenbruch 62

59581 Warstein

016096683168

office@myauktion.de

https://www.myauktion.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.