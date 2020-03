“Dreh durch vor Freude!”: DeutschlandCard startet neue partnerübergreifende Kampagne

Teilnehmer haben Chance auf attraktive Hauptpreise sowie mehr als 100.000 Sofortgewinne

Wer Punkte sammelt, gewinnt: das wissen die Teilnehmer der DeutschlandCard schon lange. Mit der neuen partnerübergreifenden Kampagne “Dreh durch vor Freude!” gibt es schon am Jahresanfang ein Highlight. So erhalten alle Programmteilnehmer bei ihren Einkäufen bei den teilnehmenden Partnern EDEKA, Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer und Staples sowie für ihre Bestellungen bei den mehr als 400 teilnehmenden Online-Shops Glücks-Lose und damit die Chance auf hochwertige Preise. Damit haben sie einmal mehr die Gelegenheit zu attraktiven Sofortgewinnen und Hauptpreisen im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro.

Dirk Kemmerer, Geschäftsführer der DeutschlandCard: “Mit unserer partnerübergreifenden Kampagne starten wir gleich mit einem richtigen Kracher. Die DeutschlandCard Teilnehmer haben bei unseren langjährigen Partnern die Möglichkeit, ihr Punkte-Konto zu füllen und zusätzlich die Chance hochwertige Preise zu gewinnen.”

Als Hauptgewinne warten folgende Preise auf die Teilnehmer:

– 1 x 1 Mini One

– 5 x 1 Jahr gratis einkaufen bei EDEKA

– 5 x 1 Jahr gratis einkaufen bei Netto Marken-Discount

– 3 x 1 Jahr gratis Tanken bei Esso

– 10 x 1 Samsung Galaxy S10e

Zudem haben Teilnehmer die Chance einen der zahlreichen Punkte-Gewinne zu erhalten.

Die Mechanik der Kampagne: Vom 02. bis 29. März bekommen alle DeutschlandCard Teilnehmer zu jedem Einkauf bei den Kooperationspartnern EDEKA, Marktkauf, Netto Marken-Discount, Esso, Hammer und Staples ein Glücks-Los. Jedes Los enthält einen sechsstelligen Glücks-Code sowie einen Coupon. Auch die Bestellungen bei den mehr als 400 Online-Shops wie zum Beispiel OTTO, Tchibo oder booking.com werden mit Glücks-Codes belohnt. Die Codes können die Teilnehmer bis zum 05. April in der DeutschlandCard App oder auf der Aktionsseite www.deutschlandcard.de/los eingeben. Gleich im Anschluss zeigt sich, ob sie einen der Sofortgewinne oder die Chance auf einen der Hauptpreise im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro gewonnen haben.

Für jeden eingegebenen Glücks-Code ist außerdem ein Jump & Run-Mini-Game in der App verfügbar. Bei diesem kann der Spieler innerhalb von 60 Sekunden Münzen sammeln, die dann wiederum bis zu drei zusätzliche Gewinnchancen auf die Hauptgewinne bedeuten. Mit jedem Code steigt somit die Chance auf attraktive Preise.

Unter dem Motto “Punkte dich glücklich” sammeln bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms DeutschlandCard Punkte bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, Gothaer Versicherung, MediKur, Hertz Autovermietung, L”TUR, innogy, bei teilnehmenden Apotheken sowie bei mehr als 400 Online-Shops. Die Teilnehmer profitieren zudem regelmäßig von attraktiven Coupons beispielsweise in der DeutschlandCard App, auf der Webseite sowie in Newslettern und Punktestandsinformationen, mit denen sie ihr Punkte-Konto noch schneller füllen können. Die gesammelten Punkte können bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

