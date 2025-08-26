dronevent Indoor und Outdoor Flugparcours

Unsere Hindernisparcours bauen wir z.B. auf Fußballplätzen, Tennishallen, in Schlossparks, auf ausgedehnten Wiesen oder in Messehallen und Bürogebäuden – um nur ein paar Beispiele zu nennen.

dronevent bietet für jede Gelegenheit die passende Größe an Flugparcours für die Drohnen-Challenges. Dabei sind die Hindernisse so gestaltet, dass sie auch von Anfängern gemeistert werden können. Die eingesetzten Drohnen sind gutmütig und sicher. Beschädigungen und Verletzungen sind dadurch nahezu ausgeschlossen.

Informationen zu unseren Drohnen

Unsere Parcours bestehen in der Regel aus 4 Elementen:

– Start- und Landepads verschiedener Größen

– Beleuchtete Ringe mit Lauflicht für den Durchflug

– Beachflags mit 2,5 oder 3m Höhe

– Aufblasbare und beleuchtete Racecones

Die benötigten Grundflächen pro Parcours betragen Indoor ca. 3x8m und Outdoor ca. 4x10m, zuzüglich Auslauf- und Abstandszonen sowie Aufenthaltsflächen für die Teilnehmenden. Die Deckenhöhen sollten mindestens 3-4m sein. Bei eingebauten Sprinkleranlagen können diese kostengünstig geschützt werden.

Optimal ist in jeden Fall, wenn Pläne, Grundrisszeichnungen und Fotos der jeweiligen Location vorhanden sind.

Die Parcoursgrößen können aber je nach Bedarf flexibel angepasst werden. Wir haben bereits Räume mit nur ca. 25qm, als auch Hallen mit mehreren hundert Quadratmetern erfolgreich bespielt. Sensible Objekte können dabei notfalls mit Netzen geschützt werden. Eingrenzungen der Aktionsflächen z.B. durch Absperrungen obliegen dem Veranstalter.

Raum ist in der kleinsten Hütte!

Für Outdoorveranstaltungen eignen sich sowohl gemähte Wiesen bzw. Rasenflächen als auch Holz, Asphalt und Stein- oder Betonböden. Auch Schotterflächen, feste sandige und unbefestigte Untergründe sind ggf. geeignet. Dies muss im Einzelfall betrachtet werden.

Nasse oder staubige Flächen, lose Blätter, Gras, Heu oder Stroh eignen sich hingegen nur bedingt für Drohnenparcours wegen möglicher Staubverwirbelungen und Brandgefahr oder Beschädigung der sensiblen Elektronik durch Feuchtigkeit.

Ähnliches gilt für Schlechtwetter mit Regen, Schnee oder Starkwind. Bäume und Sträucher auf dem Parcours sollten gemieden werden, während sich Lampenpfosten oder Fahnenmasten evt. sogar in die Hindernisstrecke einbauen lassen.

Je nach Jahreszeit sind Veranstalter gut beraten, für den Notfall einen „Plan B“ mit überdachten Aktionsflächen als Ausweichmöglichkeit parat zu haben.

„Games Of Drones“ – Indoor und Outdoor

Für Firmenevents benutzen wir auch gerne andere Parcourselemente, die wir als Hindernisse einbauen können, z.B. vom Kunden gebrandete Beachflags mit Firmenlogos oder farblich angepasste Ringe und Beleuchtungen. Auch das Einbetten von Showroom-Elementen, Produktdisplays oder speziell gefertigte Parcours für Mottoveranstaltungen sind für dronevent kein Problem.

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

