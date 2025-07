Drucksensoren, Druckmesszellen und Keramikdruckmesszellen

Über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung hochpräziser Drucksensorelemente – GfS Gesellschaft für Sensorik mbH

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die GfS Gesellschaft für Sensorik mbH ein führender Anbieter innovativer Drucksensortechnologien auf Basis von Dünn- und Dickschichttechnik. Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Trafag-Gruppe setzen wir Maßstäbe in der Herstellung langlebiger, zuverlässiger und hochpräziser Sensoren, die weltweit in anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Unsere Geschichte und Innovationen

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis in die 1980er Jahre zurück, als die Entwicklung von Dünn- und Dickschicht-Messelementen bei der Uhrenfabrik Staiger begann. Nach einer Umfirmierung wurde dieser Bereich in die heutige GfS mbH integriert. Seitdem haben wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Technologien gearbeitet, um stets Produkte anzubieten, die den höchsten Ansprüchen genügen. Unsere Sensoren werden laufend optimiert, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Höchste Qualität für anspruchsvolle Branchen

Unsere Drucksensorelemente finden Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, darunter Automobilindustrie, Hydraulik, Windenergie und Maschinenbau. Weltweit vertrauen namhafte Hersteller auf die Präzision und Stabilität unserer Produkte. Ob in Motoren, Getrieben oder hydraulischen Systemen – unsere Sensoren überzeugen durch ihre Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit, selbst unter extremen Bedingungen.

Zertifizierte Qualität und nachhaltiges Handeln

Die GfS mbH ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und legt großen Wert auf eine kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse. Unser Ziel ist es, stets fehlerfreie, termingerecht gelieferte Produkte zu bieten. Dabei handeln wir verantwortungsvoll gegenüber unseren Kunden, der Umwelt und der Gesellschaft.

Vielfältige Produktlösungen

Unsere Keramik-Drucksensoren, wie die Modelle ECO und MONO, eignen sich für die Messung gasförmiger und flüssiger Medien in Druckbereichen bis zu 250 bar. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter Absolut- und Relativmessung, und bieten flexible Einsatzmöglichkeiten. Die Dünnschicht-DMS auf Edelstahlmembranen zeichnen sich durch ihre hohe Langzeitstabilität und Überdruckfestigkeit aus, was sie ideal für industrielle Anwendungen macht.

Innovative Fertigungstechnologien

Durch modernste Verfahren wie Sputtern und präzise feinwerktechnische Bearbeitung sichern wir die gleichbleibend hohe Qualität unserer Sensoren. Laufende Tests, Langzeitversuche und Belastungstests unter extremen Bedingungen bestätigen die Zuverlässigkeit unserer Produkte über viele Jahre.

Zukunftsorientiert

Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung bleiben wir an der Spitze der Sensortechnologie. Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die den steigenden Anforderungen der Industrie gerecht werden und unseren Kunden weltweit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt.

