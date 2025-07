Festlicher Abend mit Gästen: Beratungshaus cbs feiert 30-Jahre-Jubiläum

Emotionales Event mit Kunden, Partnern und Wegbegleitern in Heidelberg

Heidelberg, 21. Juli 2025 – 30 Jahre cbs Corporate Business Solutions – das global agierende Beratungshaus hat sein besonderes Jubiläum mit einem festlichen Abend mit 250 geladenen Gästen, darunter Kunden, Partner, Wegbegleiter und Freunde, im Heidelberg Congress Center gefeiert. Zu der Feier unter dem Motto: „Back to the Future – An Evening with cbs“ kamen unter anderem der Firmengründer Harald Sulovsky, die Gründer der Dortmunder Muttergesellschaft Materna, Dr. Winfried Materna und Helmut an de Meulen, SAP CEO Christian Klein sowie zahlreiche namhafte Kunden und Weltmarktführer aus der Industrie.

Das Unternehmen hat sich vom Start-up zum führenden Beratungsunternehmen mit 1.700 Mitarbeitenden, weltweiter Präsenz und ganzheitlichem Portfolio entwickelt. CEO Rainer Wittwen und Geschäftsführer Holger Scheel ließen auf der Bühne nochmal die 30-Jahre-Entwicklungsgeschichte von cbs Revue passieren. Dazu wurden historische Bilder aus den verschiedenen Jahrzehnten gezeigt. „Es war eine lange Reise. Heute sind wir mit 23 Gesellschaften an 40 Standorten in 17 Ländern aktiv und realisieren globale Transformationsprogramme, die einen Riesen-Impact in der Industrie erzeugen“, erklärte Wittwen.

In ihrer Rede würdigten Sie auch den Gründer Harald Sulovsky, der vor drei Dekaden die Unternehmensidee entwickelt, das Beratungshaus 26 Jahre geführt und im Jahr 2021 den Staffelstab an seine Nachfolger übergeben hatte.

Sulovsky kam 1995 von der SAP, hatte dort internationale Konzernprojekte geleitet. Daraus erwuchs die Überzeugung, globale Projekte künftig anders anzugehen: prozessgetrieben, strukturiert und methodisch. „Ich wollte schon immer Unternehmer werden“, erinnert sich Sulovsky. „Tarek Kramer und ich waren der Meinung, dass wir unsere Idee außerhalb der SAP verwirklichen müssen. Denn die SAP entwickelt in erster Linie Software und wir wollten Industriekonzerne beraten“, erklärte der Gründer weiter.

So startete das Unternehmen zunächst unter dem Namen „microsap business solutions“ in einem Keller in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis). „Die ersten Kunden kamen über persönliche Netzwerke zu uns. Wir mussten gerade zu Beginn viel Überzeugungsarbeit leisten und es war ein langer Weg, bis wir eine starke Stellung im Markt hatten.“

Dr. Winfried Materna würdigt die Leistungen von cbs als Berater

cbs ist bereits seit 2005 ein Teil der Materna-Gruppe. Für Gründer und Aufsichtsrat Dr. Winfried Materna wurde diese Partnerschaft zum Glücksgriff: „cbs ist unsere wichtigste Tochtergesellschaft. cbs verfügt über tolle Kunden, engagierte Mitarbeiter und sehr gute Erträge. Wer cbs beauftragt, bekommt eine Top-Beratungsleistung. Dieses Qualitätsversprechen löst das Unternehmen seit 30 Jahren ein. Mit Blick auf die aktuelle Geschäftsführung schaue ich vertrauensvoll in die Zukunft.“

Auch SAP CEO Christian Klein war zu Gast. Er lobte in seiner Rede cbs als langjährigen und wichtigen Partner im Ökosystem der Walldorfer und sprach den speziellen Beratungsansatz an: „cbs hat seinen Fokus immer auf den Kunden und dessen individuelle Herausforderungen.“ Des Weiteren erwähnte Klein den menschlichen Faktor: „cbs legt großen Wert auf seine Unternehmenskultur – das ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.“

Geschäftsführer Stefan Risse bedankte sich am Ende auch bei den zahlreichen Kunden für ihre Treue zu cbs. Die Firmenvertreter waren aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz zur Feier angereist. „Wir sind dankbar, für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt arbeiten zu dürfen. Es macht uns stolz, Berater der Weltmarktführer zu sein“, sagte Risse.

Der emotionale Abend schloss mit dem Dank an alle Partner und Weggefährten von cbs. Dabei stand noch einmal der Gründer im Scheinwerferlicht. „Die Gründungsidee „Corporate Business Solutions“ trägt uns seit 30 Jahren“, betonte Geschäftsführer Holger Scheel, bevor die drei Geschäftsführer stellvertretend für ganz cbs Harald Sulovsky unter dem Applaus des Publikums für sein Lebenswerk dankten: „Ohne dich, Harald, wären wir heute nicht hier und würden nicht in diesem außergewöhnlich attraktiven und erfolgreichen Unternehmen arbeiten, aus dem längst ein Global Player geworden ist.“

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir sind der Experte für globale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen mit SAP und marktführenden Cloud-Technologien. Im Jahr 2025 feiert cbs 30-jähriges Firmenjubiläum.

Wir arbeiten für innovative und wachstumsstarke Industrieunternehmen aus Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Pharma, Chemie und Life Science: 70 Prozent dieser Global Player aus der DACH-Region vertrauen uns.

cbs ist Spezialist für wertgetriebene, IT-gestützte Business Transformationen mit Fokus auf SAP. Durch eine einzigartige Kombination aus Beratung und softwarebasierten Transformationslösungen bieten wir FAST-VALUE-Ansätze, die das Projektgeschäft revolutionieren und innovative Unternehmenslösungen in einem Bruchteil der Zeit liefern.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.700 Mitarbeitende an 40 Standorten weltweit. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenlösungen rund um den Globus.

