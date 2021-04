Dwayne L. Allen wird CTO und Senior Vice President SIA bei Unisys

Allen wird die Entwicklung innovativer Branchenlösungen bei Unisys vorantreiben

Hattersheim / Wien / Thalwil, 15. April 2021 – Unisys stellt Dwayne L. Allen als neuen Chief Technology Officer (CTO) und Senior Vice President of Solution, Innovation and Architecture vor. In seiner Position wird Allen die Entwicklung innovativer Technologien in den Bereichen Cloud, End-User Experience und Enterprise Computing für die Kunden von Unisys und deren Anwender vorantreiben. Zu seinen Aufgaben zählt außerdem die Integration dieser Technologien in das globale Lösungsportfolio von Unisys. Allen berichtet direkt an Unisys Chair and Chief Executive Officer Peter Altabef.

“Immer noch innovativere Lösungen anzubieten, ist für Unisys von zentraler Bedeutung”, so Altabef. “Dwayne ist ideal für diese Position. Er hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Leitung der digitalen Transformation und verfügt über tiefgreifende Erfahrungen in zahlreichen, für das Geschäft von Unisys relevanten Branchen. Ich bin sicher, er wird die Entwicklung von digitalen Lösungen beschleunigen, mit deren Hilfe unsere Kunden ihre Geschäftsergebnisse auf eine neue Ebene bringen können.”

“Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es innovative Lösungen mit Mehrwert sind, die bestehende Kunden begeistern und neue Kunden überzeugen”, sagt Allen. “Ich bin überzeugt davon, dass man neue Lösungen mit Mut, Durchsetzungskraft und Innovationsfähigkeit entwickeln und auf den Markt bringen muss. Das Unternehmen Unisys teilt diese Ansicht. Ich freue mich darauf, mit talentierten Kolleginnen und Kollegen an Lösungen zu arbeiten, die dazu beitragen, die Unternehmen unserer Kunden zu transformieren.”

Allen war unter anderem bei Microsoft als globaler Digitalstratege tätig und unterstützte Großkunden aus verschiedenen Branchen bei der Neugestaltung ihrer Geschäftsmodelle, der Wertschöpfung aus digitalen Innovationen und der Revolutionierung ihrer Customer Experience. Zuvor leitete Allen als CIO beim globalen Hersteller von Bauprodukten Masonite International eine IT-Organisation, die mehrere Geschäftssegmente, globale Vertriebsbüros, ein globales Entwicklungszentrum, 60 Werke und 40 Lager in mehreren Ländern unterstützte. Eine weitere Station war die Tätigkeit als Divisions-CIO des Geschäftssegments Components bei Cummins, einem globalen Hersteller von Motoren und Kraftwerken. Er hatte außerdem leitende IT-Positionen bei der Fifth Third Bank und Wells Fargo inne. Seine Karriere begann Allen beim globalen Hotelunternehmen Marriott International.

Allen ist Mitglied des George Washington University Leadership Advisory Council und ein U.S.-Japan Leadership Fellow. Er erwarb einen MBA-Abschluss an der George Washington University und einen B.A.-Abschluss in Kommunikation an der University of Virginia. Außerdem hat er das Leadership-Programm der Yale University absolviert.

Unisys ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Informationstechnologie und stellt hochleistungsfähige, sicherheitszentrierte Lösungen für Unternehmen und staatliche Organisationen weltweit zur Verfügung. Das Angebot von Unisys umfasst Sicherheitssoftware und -Services, Services rund um die digitale Transformation und den digitalen Arbeitsplatz, Branchenanwendungen und Services sowie innovative operative Software-Umgebungen für hochintensives Enterprise Computing. Weitere Informationen darüber, wie Unisys seine Kunden im öffentlichen Sektor und in anderen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Pharmazie, Handel oder Produktion unterstützt, finden Sie unter www.unisys.de oder www.unisys.com

Unisys und andere hierin erwähnte Unisys-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Unisys Corporation. Jede andere Marke oder jedes andere Produkt, auf das hierin Bezug genommen wird, ist eine Marke oder eingetragene Marke ihres jeweiligen Inhabers.

Kontakt

Unisys

Evi Moder

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 / 41 95 99 38

unisys@maisberger.com

http://www.unisys.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.