DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG im Jahr 2025

In den letzten Jahren hat die DWG eG viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Genossenschaft aus Großwallstadt ist stetig gewachsen. Nun zahlen sich die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte aus. Was können die Mitglieder der DWG eG also in diesem Jahr von der Genossenschaft erwarten?

Die DWG eG hat seit vielen Jahren eine sehr hohe Eigenkapitalquote von über 50%. Was erstmal normal und seriös klingt, ist jedoch tatsächlich eher branchenunüblich. Denn viele Wohnungsbaugesellschaften arbeiten mit geringeren Eigenkapitalquoten und dementsprechend mit mehr Risiko. Die auf Sicherheit bedachte Strategie der DWG eG hat sich bereits in den letzten Jahren ausgezahlt und wird sich in den nächsten Jahren auszahlen.

Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG hat für die nächsten Jahre bereits neue Bauvorhaben an- gekündigt. Diese An- Kündigung ist im derzeitigen Marktumfeld eher unüblich, denn viele Mitbewerber ziehen sich derzeit von neuen Bauvorhaben zurück. Hierfür sind die gestiegenen Bauzinsen ausschlaggebend. Da die Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt jedoch mit ihren langjährigen Erfahrungen bereits seit vielen Jahren den Eigenkapitalanteil erhöht hat, ist sie von diesen Auswirkungen nicht im gleichen Ausmaß betroffen.

So konnte die DWG eG bereits 2024 ein Neubauvorhaben in Bad Kreuznach, mit über 50 Wohnungen ankündigen. Weiter Projekte finden sich in Planung, während demnächst das KFW40EE-Haus in Obernburg fertiggestellt wurde. Die Mitglieder der DWG eG können sich genauso in Zukunft über neue Wohnungen freuen. Dabei wächst die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft seit Jahren, sowohl in Bezug auf die Mitglieder, als auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Zahlen, die wie bei jedem seriösen Unternehmen, pünktlich erstellt und veröffentlicht werden.

In Summe können sich die Mitglieder der DWG eG also sicher sein, dass sie mit der Genossenschaft aus Großwallstadt einen seriösen, verlässlichen und sicheren Partner an ihrer Seite haben.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.