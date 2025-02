Tabuthema im Rampenlicht

Die Münchner Sexualexpertin Genoveva Dünzinger überrascht beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul

Dresden/Radebeul, 30. Januar 2025 – Der 1. Internationale Speaker Slam in Dresden/Radebeul war ein Ereignis der Extraklasse: Rekordverdächtige 230 Rednerinnen und Redner aus 20 Nationen, zwei Bühnen und genau 120 Sekunden Zeit, um das Publikum und die Jury zu überzeugen. Mit dabei eine ungewöhnliche Teilnehmerin: die Sexualexpertin Genoveva Dünzinger. Sie brachte mit ihrem Vortrag ein oft verdrängtes Thema auf die große Bühne – Lustlosigkeit.

In 2 Minuten auf den Punkt

„Lustlosigkeit in Langzeitbeziehungen“ – ein Thema, über das kaum jemand spricht, obwohl es viele betrifft. Die Sexualexpertin nutzte ihre Bühnenzeit, um eine persönliche Geschichte zu teilen. Ihr Fazit: Eine Liebesbeziehung müsse sich um mehr drehen als die Frage, was es am Abend zu essen gibt. Eine zugespitzte Bestandsaufnahme, die sie humorvoll hinterfragt: „Na, haben Sie schon Lust?“

Beeindruckende Konkurrenz

Unter den 230 Speakern waren mehr als 25 Preisträgerinnen und Preisträger, darunter eine Debattierweltmeisterin aus Singapur. Sich in diesem hochkarätigen Umfeld zu behaupten, war alles andere als selbstverständlich. Doch Dünzinger setzte sich durch. Nur zwei Tage zuvor gewann die Münchnerin bereits das Silent Speaker Battle in Dresden. Bei diesem Format standen fünf Speaker gleichzeitig auf der Bühne. Das Publikum trug Kopfhörer und konnte per Knopfdruck entscheiden, wem es zuhört – sichtbar durch farbige Leuchtanzeigen.

Bekannte Gesichter in der Scouting Selection

Die Auswahl der Speaker wurde von einer hochkarätigen Jury begleitet, darunter Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, das Expertenportal unter der Leitung von Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden.

Internationale Reichweite

Die Veranstaltung wurde live in alle Kontinente gestreamt und zog eine weltweite Zuhörerschaft an. Dünzingers Beitrag sorgte für Resonanz – nicht nur digital, sondern auch vor Ort. Dass sie mit ihrem Thema einen Nerv traf, zeigte sich auch in der Reaktion des Publikums. Zuschauer Johannes B. ist begeistert: „Ein Aha-Erlebnis. Diese Frau gehört einfach auf die Bühne!“

Veranstalter und Rahmen

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der Internationale Speaker Slam nun zum ersten Mal in Dresden/Radebeul statt. Die Mischung aus inspirierenden Reden und der großen Themenvielfalt der Beiträge machte den Speaker zu einer einzigartigen Veranstaltung. Organisiert wurde das Event von der Hermann Scherer GmbH.

Humorvoller Auftritt

Die Sexualexpertin Genoveva Dünzinger hat mit ihrem Beitrag nicht nur ein schambehaftetes Thema auf die große Bühne gebracht, sondern auch gezeigt, wie befreiend Humor sein kann und „über das zu reden, was wirklich wichtig ist.“

Abseits der Bühne betreibt die junge Frau eine Online-Sexualberatung in München.

Kontakt:

Genoveva Dünzinger | Sexualexpertin

E-Mail: kontakt@genovevaduenzinger.com

Website: https://genovevaduenzinger.com

Abdruck honorarfrei. Bilder frei zur Verwendung. Fotograf: Timo Dietz

Viele Paare erleben Lustlosigkeit in Langzeitbeziehungen – doch kaum jemand spricht darüber.

Genoveva Dünzinger, Sexualberaterin und Speakerin aus München, bringt dieses Tabuthema auf die große Bühne und zeigt Wege zu mehr Nähe und Verlangen. Mit Klartext, Humor und tiefgehender Expertise hilft sie Menschen, ihre Bedürfnisse offen zu kommunizieren und erfüllendere Beziehungen zu führen.

Firmenkontakt

Sexualexpertin Genoveva Dünzinger

Genoveva Dünzinger

Südparkallee 17

81379 München

015155509720



https://genovevaduenzinger.com

