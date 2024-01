DWG eG – Erfahrungen 2023 – Rückblick – 060218678900

Sie haben einen Anruf von der Telefonnummer 060218678900 erhalten und wissen nicht warum? Anrufer ist die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG aus Großwallstadt. Was die DWG eG 2023 gemacht hat, erfahren Sie hier.

Das Jahr 2023 ist vorüber und 2024 hat begonnen. Grund genug das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Die DWG eG hat vergangenes Jahr einige Bauprojekte weiter vorangebracht, abgeschlossen und begonnen.

In Obernburg hat die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft das Bauvorhaben weiter vorangebracht. Die Außenfassade ist bereits komplett fertiggestellt und die Fertigstellung des Gebäudes mit 17 Apartments wird im Frühjahr erwartet.

Parallel dazu hat die DWG eG aus Großwallstadt, dank der Erfahrungen aus über einem viertel Jahrhundert Firmenhistorie die Neu- bzw. Umbauvorhaben in Buchen und Haibach erfolgreich abgeschlossen und an die eigenen Mitglieder vermietet.

Eines der Highlights aus 2023 war für die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft der Verkauf der Alten Post in Offenbach an das Land Hessen. Durch das Studierendenwerk wird hier in Zukunft ein Studierendenwohnheim entstehen. Trotz Verkauf wird an diesem Gebäude der Förderauftrag der DWG eG (lebenswerter und bezahlbarer Wohnraum) umgesetzt.

Zusätzlich hat die Genossenschaft aus Großwallstadt ein neues Projekt in Bad Kreuznach begonnen. Hier sollen künftig über 50 Wohnungen zur Miete entstehen.

Alles in allem war 2023 für die DWG eG erfolgreich. Wohl auch deshalb konnte die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft, die nach wie vor neue Mitglieder mit der Telefonnummer 060218678900 informiert, zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Wohnungsbaugenossenschaften nimmt die DWG eG nach wie vor neue Mitglieder auf. Informationsanrufe hierzu erfolgen stets von der Nummer 060218678900. Mitglieder der DWG eG profitieren dabei von vielen Fördervorteilen der Genossenschaft, wie z.B. dem Zugang zu lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum, sowie unter gewissen Voraussetzungen auch den Erhalt von staatlicher Förderung.

Weitere Informationen zur DWG eG erhalten Sie hier.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

