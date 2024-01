Auch 2024 ist „Die Welt ist kein Planschbecken“. Das Buch von Jürgen Wulff

Wie funktioniert das „Überleben unter Erwachsenen“?

Jürgen Wulff präsentiert „Die Welt ist kein Planschbecken“

Mentoren-Verlag, 2023 – Die Welt kann ein komplexes und herausforderndes Umfeld sein, das oft mehr erfordert als nur ein freundliches Lächeln und eine positive Einstellung. In seinem neuesten Buch „Die Welt ist kein Planschbecken: Überleben unter Erwachsenen“ enthüllt Jürgen Wulff die rauen Realitäten des Erwachsenenlebens, in dem oft um Einfluss, Macht, Geld, Beziehungen, Image und Zeit gekämpft wird.

Wulff, ein erfahrener Coach und Mentor mit über 25 Jahren Erfahrung in der Führung von großen Projekten für Banken und Versicherungen, bietet Lesern einen tiefen Einblick in die Mechanismen der Erwachsenenwelt. Sein Buch ist eine unverzichtbare Ressource, die zeigt, wie man persönliche Werte, Positionen und Rechte stärken kann, ohne sich in unfairen Spielen zu verlieren. Mit einer Mischung aus praktischen Beispielen, erprobten Strategien und Techniken, lehrt Wulff, wie man in schwierigen Situationen souverän bestehen kann – sei es in Konflikten mit Kollegen, als Kunde oder im persönlichen Umfeld.

Die zentrale Frage des Buches – ob der Mensch grundsätzlich nach dem Prinzip „Entweder ich oder die anderen“ funktioniert – wird durch Wulffs detaillierte Beobachtungen und Erkenntnisse in verschiedenen Arbeitsumgebungen und Situationen beleuchtet. Er vermittelt, wie man unangenehme Gesprächspartner elegant handhabt, sich in Auseinandersetzungen behauptet und unfaire Spielchen geschickt kontert.

Buchdetails:

Titel: Die Welt ist kein Planschbecken

Untertitel: Überleben unter Erwachsenen

Autor: Jürgen Wulff

Umfang: 300 Seiten

Preis: 24,95 EUR

Veröffentlichungsdatum: 27.09.2023

ISBN: 978-3-98641-048-3

Hardcover

Das Buch „Die Welt ist kein Planschbecken“ ist im Herbst 2023 im Mentoren-Verlag erschienen und bietet Lesern wertvolle Einblicke und Werkzeuge, um in einer oft herausfordernden Welt zu bestehen und zu gedeihen.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

