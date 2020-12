DWG eG mit erfolgreichem Jahr trotz Corona

Seit einiger Zeit häufen sich die Suchanfragen zu der Telefonnummer 06967773900. Anrufer ist die DWG eG, die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft, die trotz aller Umstände auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr zurückblickt.

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind auch für die Genossenschaft aus Großwallstadt eine Zeit der Besinnlichkeit und Rückbesinnung. Das Jahressende bietet sich wie kaum ein anderer Zeitpunkt dazu an, zurückzuschauen und sich das Erreichte und die Erfahrungen der vergangenen zwölf Monate vor Augen zu führen.

Die DWG eG – Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft ist eine der am stärksten wachsenden Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland. Sie investiert pro Jahr etwa 15 Millionen Euro in Immobilien und hat Erfahrungen aus über 20 Jahren Firmenhistorie. Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der Fördervorteile der DWG eG aus Großwallstadt kommen, wirbt die Genossenschaft weiterhin aktiv neue Mitglieder mit der Telefonnummer 06967773900 / +496967773900 / 069 6773900.

Im vergangenen Jahr hat die DWG eG zahlreiche Immobilienprojekte fertiggestellt:

In Nauheim, einem Projekt das zunächst mit Kritik gesehen wurde, konnte die erste Sanierungswelle fertiggestellt werden. Das Gebäude strahlt auch dank neuer Fassade im Zentrum von Nauheim. Von Kritik ist keine Spur mehr.

Die Saarstraße 4 in Mainz wurde fertig renoviert. Hier hat die DWG eG das Erdgeschoss komplett neugestaltet.

Die Mainterrassen in Marktheidenfeld wurden fertiggestellt. Über die Jahre hat die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft hier über 45 Wohnungen für die Mitglieder geschaffen.

Für das Objekt in Obernburg wurde bereits eine Baugenehmigung erwirkt. Künftig entstehen hier für neue Mitglieder, die über die 06967773900 geworben werden, ca. 20 neue Einheiten.

Das Objekt Frohsinnstraße in Aschaffenburg wurde gekauft. Mit den Erfahrungen der DWG eG wird dieses Gebäude künftig an die Bedürfnisse der Genossenschaft aus Großwallstadt angepasst.

Das Objekt Bad Kreuznach – Wilhelmstraße wurde erworben. Hier wird künftig der wohnwirtschaftliche Teil erhöht.

Weiterhin bietet die DWG eG Ihren Mitgliedern zahlreiche Vorteile, wie das vergünstige Wohnen in den Immobilien der Genossenschaft, den Verzicht auf Kaution, Einkaufsvorteile im Internet, sowie die staatliche Förderung.

Wenn Sie mehr über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft erfahren wollen, und noch keine Anruferlaubnis an die 06967773900 erteilt haben, können Sie sich gerne hier über die Genossenschaft weiter informieren, oder h ier einen sehr informativen Artikel lesen.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.