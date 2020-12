Protectum eG erneut mit erfolgreichem Jahr

Das Jahresende ist häufig eine Zeit der Reflektion – und damit ein beliebter Zeitpunkt für einen Rückblick auf all das, was im vergangenen Jahr vollbracht wurde. Bevor das neue Jahr beginnt, schaut die Protectum eG zum Abschluss auf dieses sehr herausfordernde Jahr zurück.

Wohnungsbaugenossenschaften wie die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG helfen aktiv dabei, den Wohnraummangel in Deutschland zu beseitigen. Durch den Bau oder die Sanierung von Wohnungen wird neuer Wohnraum geschaffen, der dann den Mitgliedern zu bezahlbaren Preisen angeboten wird.

Als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft unterscheidet sich die Protectum eG aus Großwallstadt von der klassischen Wohnungsbaugenossenschaft, die Wohnungen an Mitglieder nur vermietet. Denn die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG darf Ihre Immobilien auch an Mitglieder verkaufen. So geschehen Anfang des Jahres 2020, als ein Haus mit ca. 350 Quadratmetern im hessischen Marburg an ein glückliches Mitglied verkauft wurde.

Im Gegenzug hat die Protectum Ihren Immobilienbestand deutlich ausgebaut. So konnte mit dem alten IHK-Gebäude in Offenbach ein neues Großprojekt für die Genossenschaft aus Großwallstadt, mit Erfahrungen aus 20 Jahren an Land gezogen werden. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens, gab es zunächst von einigen Seiten leise Kritik. Doch wenn man sich den bereits erreichten Baufortschritt anschaut, ist mittlerweile von Kritik keine Spur.

2020 hat die Protectum eG einen weiteren Grundstein für die Zukunft gelegt. Den Erwerb eines Grundstückes in den Kaisergärten von Babenhausen. In dem neuen Stadtteil der Gemeinde in Hessen, wird die Protectum in den nächsten Jahren 12 Doppelhäuser bauen und für die Mitglieder anbieten.

Neben vielen weiteren Erfolgen ist der Genossenschaft aus Großwallstadt allerdings noch eine Sache besonders wichtig. Nach wie vor und auch in Zukunft erhalten die Mitglieder mindestens die gleichen Fördervorteile wie in den letzten Jahren auch. Das heißt, Mitglieder dürfen nach wie vor unter marktüblichen Konditionen die Wohnungen der Protectum eG kaufen und mieten, müssen bei der Miete keine Kaution leisten, erhalten Einkaufsvorteile im Internet und natürlich staatliche Förderung und eine Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft.

Falls Sie mehr über die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG erfahren möchten, klicken Sie hier.



