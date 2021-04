E-Commerce im B2B – Die Tätigkeit bleibt. Das Werkzeug wird besser

Seit dem 15.4.2021 bringt ORO E-Commerce verstehbar und niedrigschwellig in das Wirtschaftsleben. Der Weg ist so durchdacht, wie einfach: Eine greifbare, thematisch fokussierte Präsentationsform. Sie richtet sich an Mitarbeiter, die beim Einsatz von E-Commerce-Werkzeugen eine zentrale Rolle spielen: Operative Entscheider und Sales.

Je besser sie dieses Werkzeug bedienen können, desto effizienter erreicht jedes Team seine Ziele: In Verbindung mit den Kunden zu bleiben, menschliche Kommunikationsweisen zu kultivieren und Vertrauen zu schaffen, anstatt Kundenkontakte zu verwalten. Mit der neuen Präsentationsform Guided Demos für OroCommerce wirft ORO jetzt Schlaglichter auf die zentralen Funktionen der B2B E-Commerce Plattform. Und zwar radikal aus Sicht der Anwender.

“Wir wollen den Einsatz von E-Commerce so zeigen, wie er in der Praxis für unsere Kunden von Bedeutung ist”, sagt Thomas Fleck von ORO, VP Sales für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH).

Mit den am 15.4.21 erstmals vorgestellten Guided Demos überlässt ORO auch seinen Partnern das Wort. Experten und externe Anwender der Plattform zeigen aus erster Hand, wie sie bestimmte E-Commerce-Werkzeuge auf ihrem Wirtschaftsfeld einsetzen.

“Der Vorteil ist, dass geübte Anwender den konkreten Einsatz aus ihrem Alltag kennen. Das macht die Präsentation plastisch, niemand wird in die Click-Wüste geschickt. Wer für sein Unternehmen aktuell in B2B-E-Commerce einsteigt, kann hier besonders viel mitnehmen”, so Fleck weiter.

Er sieht ORO ohnehin als Begleiter des Mittelstands in die Digitalisierung und das E-Commerce. Es ist wichtig die Mitarbeiter zu befähigen, statt sie zu ersetzen. “Eine eingespielte Vertriebsmannschaft, die ihre Kunden kennt und seit Jahren gut betreut, ist ein wertvolles Asset. Mit OroCommerce wird dieser Wert noch einmal gesteigert. Die Mitarbeiter werden von Routineaufgaben entlastet und können deutlich konzentrierter in die Beratung und Kundenpflege gehen”, beschreibt Fleck das grundsätzliche Verständnis der B2B E-Commerce-Plattform.

Die Guided-Demo-Reihe stellt den Anwender in den Mittelpunkt. Echte Anwendungsfälle weisen den Weg von analog vertrauten Prozessen in ihr digitales Abbild. Die Teilnehmer erleben die effizientere Bearbeitung dieser Prozesse in OroCommerce quasi aus ihrer Sicht. Das macht die Übertragung von Expertise auf den erlebten Arbeitsalltag besonders wirkungsvoll.

Thema der Release-Veranstaltung am 15.4.21 war “Key Features im B2B”, präsentiert von ORO-Partner Netresearch. Für Andreas Minich, bei ORO Director Sales DACH, ein voller Erfolg. Er organisiert die geführten Demos. “Unser Partner Netresearch hat aus der Praxis gezeigt, welche Rolle eine B2B E-Commerce Plattform in ihrem Unternehmen spielt, was OroCommerce out-of-the-box mitbringt und wie das im Angebotsprozess umgesetzt wird. Das war sehr anschaulich, entsprechend positiv ist das Feedback der Teilnehmer”, fasst Minich den ersten Termin zusammen.

Die nächsten Termine:

-29.04.2021 um 11:30 zum Thema: Wie konfiguriere ich Produkte mit vielen verschiedenen Eigenschaften oder erstelle Varianten? OroCommerce-Partner Unit-M stellt vor.

-13.05.2021 um 11:30 zum Thema: Das User Management Modell in OroCommerce: Wie bilde ich Franchises oder multinationale Organisationen ab? OroCommerce-Partner Diglin stellt vor.

Außerdem Katalog- und Produktpflege, Headless Commerce und thematisch in Richtung Kundenbeziehung: Der Umgang mit Kundenbonusprogrammen im integrierten CRM.

Unverbindliche Anmeldungen sind hier:

https://oroinc.com/de/b2b-ecommerce/demo/

Die Guided Demos sind als Live-Veranstaltungen konzipiert. Sie stehen hinterher nicht als download zur Verfügung. Anmeldung und Teilnahme sind also mehr als obligatorisch.

“Diese Form ist sehr sinnvoll. Zum einen integrieren die Teilnehmer die geführten Demos ohnehin in ihren Arbeitsalltag. Aber noch wichtiger ist, dass sie live großen Einfluss auf die Inhalte nehmen können. Konkrete Anwendungsfragen für das eigene Arbeitsumfeld können so viel besser beantwortet werden”, sagt Minich zu der Entscheidung, warum die Termine zunächst ausschließlich live angeboten werden. Dieses Vorgehen unterstreicht die Ambitionen von ORO, schon im Integrationsprozess ein leicht verständliches Werkzeug für das B2B E-Commerce zu sein und kein “böhmisches Dorf”.

Ersetzen die geführten Demos die selbst steuerbare Demo-Version der B2B E-Commerce Software OroCommerce? “Natürlich nicht! Wer gezielt selbst alle Funktionalitäten von OroCommerce testen will, ist dazu jederzeit eingeladen, zeitlich unbegrenzt. Das geht natürlich auch parallel zur Teilnahme an einer Guided Demo”, stellt abschließend Thomas Fleck klar.

OroCommerce ist die B2B E-Commerce-Plattform der Firma Oro Inc., seit 2012 Entwickler von Open-Source-Geschäftsanwendungen. OroCommerce ist eine der leistungsstärksten B2B-E-Commerce-Plattformen am Markt. Kern der Anwendung ist ein ausgeklügeltes CRM, das alle Funktionen von B2B-Bedürfnisse abdeckt.

