E-Rechnungspflicht: Übergangsfrist läuft – Unternehmen müssen handeln

Welche Software ist die Beste – wir haben für Sie verglichen (über 25 Anbieter)

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die Pflicht, elektronische Rechnungen im B2B-Bereich empfangen zu können. Für die Ausstellung gilt eine Übergangsfrist: Bis Ende 2026 dürfen Rechnungen noch in Papierform oder als PDF verschickt werden, kleinere Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 800.000 Euro haben sogar bis Ende 2027 Zeit. Ab 2028 ist die E-Rechnung schließlich für alle verpflichtend. Die Umstellung ist damit nur eine Frage der Zeit, und Unternehmen müssen ihre Abläufe rechtzeitig anpassen, um gesetzeskonform arbeiten zu können.

Besonders wichtig ist die Wahl einer Software, die die geforderten Standards wie ZUGFeRD oder XRechnung unterstützt und damit die Grundlage für einen reibungslosen Ablauf schafft.

Wir haben dazu umfangreich recherchiert und auf rechnung-schreiben.info eine vollständige Übersicht aller in Deutschland verfügbaren Anbieter von E-Rechnungssoftware zusammengestellt. Der derzeit größte Vergleich mit über 25 Anbietern zeigt, welche Lösungen bereits verfügbar sind und welche Funktionen sie bieten.

Flying Bird Media ist eine Marketingagentur in Rheinland-Pfalz. Neben Dienstleistungen in diesem Bereich stellt die Agentur eigene Portale und Webseiten bereit.

Kontakt

Flying Bird Media

Daniel Walochni

Alzeyer Str. 28b

55234 Erbes-Büdesheim

01607938906



https://rechnung-schreiben.info/e-rechnung-software-vergleich/

Bildquelle: Adobe Stock