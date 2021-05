E-Recruiting in der Automatisierungstechnik: Mit einem Klick zum Job

Anzeigen schalten und los geht”s: jobs.automatisierungstechnik.net bringt Arbeitgeber und Bewerber in der Automatisierungstechnik zusammen. Unternehmen können sich zielgruppengerecht präsentieren und durch eine besonders hohe Reichweite mehr passende Talente auf sich aufmerksam machen.

Das ist auch für Bewerber von Vorteil, denn auf der spezialisierten Jobbörse werden sie schnell auf interessante Stellenangebote aufmerksam.

Das leisten Jobportale im Bewerbungsprozess

Recruiting besteht für Unternehmen heutzutage aus einem intelligenten Mix aus eigener Bewerberseite einerseits und Auftritten auf Jobportalen andererseits. Auf Jobportalen profitieren Arbeitgeber von einer hohen Reichweite und können ihre Außenwirkung verbessern.

Aber auch für Bewerber haben Jobportale zahlreiche Vorteile: Sie erhalten Einsicht in Unternehmensprofile, auf sie passende Jobvorschläge und können sich außerdem direkt und ohne Umwege bewerben.

Zielgruppenspezifische Jobportale: Ein Muss im professionellen Personalmarketing

Noch intelligenter und aussichtsreicher als herkömmliche Jobportale sind zielgruppenspezifischer Jobportale. Es geht hier weniger um Masse, sondern Klasse. Branchenspezifische Plattformen haben jahrelange Erfahrung mit ihren Klienten und wissen, wie man sie erreicht.

Sie bieten weitaus mehr Inhalte als Jobsuchmaschinen und beraten Bewerber über verschiedene Berufe, die zu ihnen passen könnten. Außerdem stellen sie ihnen verschiedene Firmen vor und unterstützen sie bei der Bewerbung.

Durch diese Services gelingt es den Jobportalen, ganz verschiedene Bewerbertypen an sich zu binden. Unternehmen können sich ihnen als attraktiver Arbeitgeber ziel-gruppengerecht präsentieren. Interaktionen wie der Austausch von Bewerberdaten, erleichtern den Recruitern die Vorauswahl potenziell passender Bewerber.

Zusätzlich können sie auf Spezial-Jobbörsen für unterschiedliche Karrierestufen je nach Bedarf auf die Suche nach Praktikanten, Trainees oder Absolventen gehen.

jobs.automatisierungstechnik.net bringt Bewerber und Unternehmer zusammen

Die Nutzung zielgruppenspezifischer Jobportale ist zwar grundsätzlich für alle Branchen interessant. Sie wird aber gerade in Bereichen, in denen Spitzenkräfte Mangelware sind, immer wichtiger. Dazu gehören das Ingenieurswesen, aber auch die IT. Deswegen hat es sich die ascoss GmbH zur Aufgabe gemacht, Bewerber und Unternehmer rund um den Maschinenbau und die Elektrotechnik (kurz: Automatisierungstechnik) auf einer Plattform zusammenzubringen.

AUTOMATISIERUNGSTECHNIK Jobs richtet sich gleichermaßen an Arbeitgeber und Bewerber der Automatisierungstechnik, kurzum: alle Technologieunternehmen und Infrastrukturunternehmen. Arbeitgeber sowie Bewerber können sich kostenlos bei https://jobs.automatisierungstechnik.net/ registrieren. Unternehmen profitieren in der aktuellen Startphase außerdem von günstigen Konditionen bei der Anzeigenschaltung.

Die ascoss GmbH ist ein Spezialist für Prozessautomation und industrielle IT-Systeme. Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg zur smarten Produktion der Zukunft. Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen verbinden und es Ihnen als Anlagenbetreiber ermöglichen, die Fülle von Daten aus dem Internet der Dinge mit umfangreichen Analysen zu nutzen.

