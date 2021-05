Telefonie und Meetings: Net at Work führt mit Workshops in das Universum von Microsoft Teams ein

Als Kollaborationswerkzeug hat Microsoft Teams sich bereits etabliert. Dass damit auch moderne Besprechungsumgebungen und virtuelle Telefonanlagen umgesetzt werden können, demonstriert Net at Work anschaulich in zwei neuen Workshops.

Paderborn, 18. Mai 2021 – Net at Work, einer der wichtigsten Systemintegratoren für das Microsoft 365-Produktportfolio im deutschsprachigen Raum, bietet ab sofort Workshops für Meetings sowie die Telefonie mit Microsoft Teams an.

Spätestens seit dem Ausbruch der Pandemie vor gut einem Jahr haben viele Unternehmen Microsoft Teams bereits als Kollaborationsplattform für sich entdeckt. Über Chats, Besprechungen und der gemeinsamen Arbeit an Dokumenten bleiben die Mitarbeitenden in Verbindung – ob im Büro oder Homeoffice.

Doch Teams kann noch viel mehr: Als Plattform für Online-Meetings und als komplett virtuelle Telefonanlage ist es die All-in-One-Lösung für die gesamte Kommunikation im Unternehmen. Mit zwei neuen Workshops unterstützt Net at Work Unternehmen dabei, das Potenzial von Microsoft Teams voll auszuschöpfen und erleichtert den Einstieg in Teams Telefonie.

Microsoft Teams Meetings und Meeting Rooms Workshop

Unternehmen benötigen heute eine Besprechungsumgebung, die sich nahtlos in den modernen Arbeitsplatz einfügt. Denn sowohl die Arbeitsweise als auch die Anforderungen an Meetings haben sich durch die zunehmende Mobilität und Remote Work verändert.

In dem eintägigen Workshop “Microsoft Teams Meetings und Meeting Rooms” wird zunächst die Ausgangslage im jeweiligen Unternehmen durchleuchtet, um potenzielle Fallstricke identifizieren zu können. Anschließend präsentieren die Experten von Net at Work Teams Meetings, Live Events, Teams-Geräte, Teams-Raumsysteme und Management-Funktionen. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Stakeholder, Key User und Teams-Verantwortlichen wird im Workshop anschließend gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept für den Umstieg entwickelt. Die Workshop-Teilnehmer erhalten schnell belastbare Ergebnisse in Form eines priorisierten, umsetzbaren Plans mit Aufwandsschätzung für eine moderne Besprechungsumgebung – standort- und geräteunabhängig oder mit kompatiblen Raumsystemen. Weitere Informationen zum Workshop erhalten Sie hier: https://www.netatwork.de/microsoft-teams-meetings-und-meeting-rooms-workshop/

Microsoft Teams Calling Workshop

Mit Microsoft Teams steht Unternehmen eine zuverlässige Telefonie-Lösung zur Verfügung, die den Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz entspricht, da sie Anrufe und Zusammenarbeit in einer Anwendung verbindet. Dadurch zahlt sich die Investition durchschnittlich bereits nach drei Monaten mit einem ROI von 261 Prozent aus.

In dem zweitägigen Workshop “Microsoft Teams Calling” demonstrieren die Experten der Net at Work nach Analyse der Ausgangslage die verschiedenen Funktionen und Geräte für Telefonie mit Teams. Im Austausch entsteht anschließend unter Berücksichtigung individueller Nutzermodelle und typischer Use Cases ein individuelles Konzept für moderne IP-Telefonie, standort- und geräteunabhängig oder mit der vorhandenen Telefonanlage. Die am Ende stehende priorisierte und sofort umsetzbare Planung der einzelnen Umsetzungsschritte enthält zudem eine Schätzung über den benötigten Aufwand, um Teams-Telefonie im Unternehmen zu implementieren. Weitere Informationen zum Workshop erhalten Sie hier: https://www.netatwork.de/microsoft-teams-calling-workshop/

Sprechstunde zu Teams Telefonie gibt Antworten auf individuelle Fragen

Um Microsoft Teams als Telefonanlage nutzen zu können, müssen Unternehmen ihre bestehende Telefonie-Infrastruktur nicht umkrempeln. Stattdessen wird ein Session Border Controller (SBC) in Microsoft Teams integriert. Die Funktion “Direct Routing” ermöglicht es Unternehmen, ihre Telefonie über Microsoft Teams zu realisieren, ohne den Telefonanbieter wechseln zu müssen. Für Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, Teams-Telefonie einzuführen, bietet Net at Work eine kostenfreie Expertensprechstunde an. Am Freitag, den 21.5.2021, können ganz konkrete, individuelle Fragen mit den Experten besprochen werden. Die Anmeldung dazu erfolgt über die Website: https://www.netatwork.de/webcasts/

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Net at Work ist als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Rund um die Uhr, auf der ganzen Welt.

Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und Verschlüsselung. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techConsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

