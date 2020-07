easyTherm: Im Sommer spart man Geld beim Heizungskauf!

2020 ist ein ungewöhnliches Jahr und auch das Wetter scheint unberechenbar zu sein. Wer bei easyTherm im Sommer seine Heizung kauft, genießt an den noch bevorstehenden trüben und regnerischen Tagen wohltuende Infrarotstrahlung, ist optimal für die kommende Heizsaison vorbereitet und profitiert außerdem von zahlreichen Vorteilen!

Mit der limitierten Auflage der easyTherm Sonderaktion “Sonnenwärme” haben Kund*innen für kurze Zeit die Chance auf ein individuelles Wunsch-Set bestehend aus dem easyTherm Top-Seller Infrarotpaneel comfort1350 (675 Watt) und zusätzlichen Upgrademöglichkeiten. Es stehen verschiedene Raumthermostate und Infrarot-Lichtlösungen (vollwertiges Raumlicht) in unterschiedlichen Farbtemperaturen zur Verfügung:

-Drahtthermostat (highComfort Draht) oder

-Funkthermostat (highComfort) und Empfänger (highConnect plug’n’heat).

-Deckenbefestigungssatz (ohne Lichtlösung) oder

-Lichtrahmen easyLight classic (kaltweiß oder warmweiß) inkl. Deckenbefestigungssatz.

Die leicht zu bedienenden Raumthermostate von easyTherm sorgen für beste Regelbarkeit und ermöglichen bedarfsgerechte Steuerung und somit hohe Energieeinsparungen. Der geradlinige, klare Look der Infrarotpaneele bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in den verschiedensten Wohnsituationen. Hier punktet nicht nur das Aussehen. Die einmalige Wärmestrahlung des Infrarotpaneels sorgt für gesundes Wohnklima und angenehme Kachelofenwärme. Außerdem wird in Kombination mit einer Lichtlösung keine zusätzliche Beleuchtung benötigt, da der Lichtrahmen als vollwertiges Raumlicht dient. Der Kunde profitiert mit einem Produkt gleich mehrfach: behagliche Wärme und stimmungsvolles Licht durch limitierte Design-Elemente, die jedem Raum das besondere Etwas verleihen. All das erhalten easyTherm Kund*innen zu attraktiven Sonderkonditionen – die Gesamtersparnis beträgt bis zu EUR 450,-.

Vorteile im Überblick:

-Eignung als Komplettheizung für Räume bis 25m²

-Geprüfte Qualität aus Österreich

-Professionelle Beratung

-Konstante, wohltuende Wärme

-Lebenslange Wartungsfreiheit

-Versandkostenfreie Lieferung in Österreich

Aktionsbedingungen:

Die Sonderaktion “Sonnenwärme” ist bei easyTherm und teilnehmenden easyTherm Partnern bis 20.09.2020 erhältlich – solange der Vorrat reicht. Die Anzahl der Aktionspaneele ist auf 300 Stück limitiert. Die Aktion gilt nur in Österreich. Lieferung frei Haus. Pro Kunde und Adresse sind maximal zwei Aktionspaneele bestellbar. Nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Optionen können nur in Kombination mit einem Aktionspaneel bestellt werden. Pro Aktionspaneel kann jeweils nur eine Lichtlösung und eine Thermostat-Variante zu den Sonderkonditionen bestellt werden. Mehr Infos hier.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

