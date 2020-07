Das sind die wichtigsten Bestandteile einer professionellen Landingpage

Sie möchten eine Landingpage erstellen? Dann ist Conrad Media LTD die richtige Online-Werbeagentur für Sie. Das Unternehmen versteht sich auf den Aufbau einer Landingpage und weiß, welches die wichtigsten Bestandteile einer professionellen Landingpage sind. Conrad Media LTD bietet vielseitige Service- und Dienstleistungen rund um das Thema Online-Marketing. Egal, ob Sie Broschüren, lokale oder überregionale Werbung benötigen, Conrad Media LTD ist für Ihre Bedürfnisse da.

Landingpage – welche Bestandteile sind wesentlich?

Eine professionelle Landingpage besitzt einen definierten Aufbau, der den potenziellen Kunden anzieht und zum weiterlesen verleitet. Des Weiteren kann eine professionell erstellte Landingpage Kunden zum direkten Kontakt oder zum Kauf eines Produktes anregen.

Logo als Firmenwert-Vermittler

Ein Logo ist für viele Firmen wesentlich und dient als Möglichkeit, sich von Mittbewerben optisch abzuheben. Durch ein einprägsames Logo kann der Nutzer direkt das Unternehmen erkennen und weiß, auf welcher Seite er sich befindet. Es ist wichtig, dass das Logo beim Nutzer mit etwas Positivem verbunden wird.

Produktbild gut auswählen

Ein Produktbild sollte als sogenannter “Hero Shot” dienen. Ein solches Bild ist meist mit einem Text zur Erklärung versehen. Das Bild sollte für den Nutzer einprägsam sein und Emotionen wecken.

Headline und Subline wählen

Der Nutzer muss sich schon beim Lesen der Headline und der Subline gut aufgehoben fühlen. Der Nutzer sollte direkt das Gefühl vermittelt bekommen, auf der Webseite richtig zu sein.

Einleitung ist wesentlich

Eine Einleitung sollte Produkt, Unternehmen oder Dienstleistung erklären.

Produktnutzen vermitteln

Der Nutzer sollte im Text der Webseite den Produktnutzen und die Besonderheiten Ihrer Angebote vermittelt bekommen. Das wird als Unique Value Proposition (UVP) beschrieben.

Call-to-Action

Ein Call-to-Action ist wichtig, um einen potenziellen Kunden dazu zu verleiten, Kontakt aufzunehmen, etwas anzuklicken oder etwas zu kaufen.

Argumente bestärken

Es ist wichtig, dem Kunden eine Begründung zu geben, warum er ein Produkt kaufen soll. Ein sogenanntes entscheidungsbestärkendes Argument kann in Form von Texten, Grafiken, Tabellen oder Statistiken gegeben werden.

Funktionsprinzip erläutern

Die Funktion des jeweiligen Produktes sollte vereinfacht erklärt werden. Komplexe Vorgänge sollten beispielsweise durch Videos oder technische Zeichnungen erläutert werden. Conrad Media LTD erstellt für Sie professionelle Landingpages und sorgt für SEO-optimierte Webseiten.

Firmenkontakt

Media Marketing LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+442077350750

info@media-marketing24.net

https://conradmedia.net/das-sind-die-wichtigsten-bestandteile-einer-professionellen-landingpage

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.