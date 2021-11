easyTherm Weihnachtsaktion: Indoor und Outdoor Heizstrahler

SPAR Gutschein im Wert von EUR 25,- pro Heizstrahler geschenkt

Kurz vor der Adventszeit steigt die Lust auf Glühwein und Punsch im Freien. Wer sich für einen Heizstrahler von easyTherm entscheidet, holt sich jetzt das Weihnachtsmarkt-Flair nach Hause und genießt die Zeit an der frischen Luft noch etwas länger.

Strahlende Weihnachten mit easyTherm

Die powerHeat Heizstrahler von easyTherm bieten angenehme und schnelle Wärme auch im Außenbereich. Bei Bestellungen im Zeitraum von 25.11.2021 bis 31.12.2021 schenkt easyTherm im Rahmen der Christmas Edition zu jedem gekauften Heizstrahler einen SPAR Gutschein im Wert von EUR 25,- dazu. Ideal für den nächsten Weihnachtseinkauf, zum Beispiel für Glühwein, Maroni oder andere Schmankerl.

Vorteile im Überblick

Die Heizstrahler von easyTherm sehen nicht nur gut aus, sie überzeugen auch durch angenehme Strahlungswärme, ein effizientes Energiemanagement und höchste Zuverlässigkeit. Wer sein Heißgetränk auch an kalten Tagen lieber auf der Terrasse oder am Balkon genießen möchte, profitiert vom easyTherm powerHeat outdoor, der unbegrenzt im Außenbereich eingesetzt werden kann. Der leistungsstarke Heizstrahler ist in sechs Stufen bequem über Fernbedienung steuerbar und sorgt bei optimaler Wärmeleistung für Behaglichkeit im Freien. Mit dem powerHeat indoor Heizstrahler bietet easyTherm einen modischen Dunkelstrahler, der sowohl für den Innenbereich als auch für windgeschützte Außenbereiche geeignet ist. Sein einzigartiger Aufbau sorgt für angenehme Wärme ohne Lichtentwicklung und somit für ein ungestörtes Ambiente im Wintergarten oder auf der Veranda. Dabei ist der Heizstrahler nicht nur außerordentlich haltbar und langlebig sondern auch rasch montiert und sowohl mit als auch ohne Fernbedienung regelbar.

Aktionsbedingungen

Die Aktion Christmas Edition richtet sich an Privatkunden in Österreich und gilt im Zeitraum von 29.11.2021 bis 31.12.2021 für Heizstrahler der Serien powerHeat outdoor und powerHeat indoor, nur solange der Vorrat reicht und in limitierter Stückzahl (300 Heizstrahler). Die Aktion ist nur bei easyTherm oder teilnehmenden easyTherm Partnerbetrieben erhältlich. Der Rechnungsempfänger erhält pro gekauftem Heizstrahler einen Gutschein von SPAR Österreich im Wert von EUR 25,- als Aktionsbonus. Eine Barablöse ist nicht möglich. Eine Kombination mit anderen Aktionen und Rabatten ist ausgeschlossen. easyTherm behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

