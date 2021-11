TUNE IT! SAFE! präsentiert den TECHART GT im Polizei-Look

Die Initiative für sicheres Tuning stellt exklusiv auf der Essen Motor Show 2021 erstmals ein Cabriolet als neues Kampagnenfahrzeug vor

Back to the roots: 2005 enthüllte TUNE IT! SAFE! das TECHART Coupe als erstes Symbol für sicheres und regelkonformes Automobil-Tuning und startete eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Genau 16 Jahre später präsentiert die Initiative für sicheres Tuning mit dem TECHART GT wieder einen echten Klassiker im Polizei-Gewand und erstmals ein Cabriolet. Weltexklusiv feiert das neue Kampagnenfahrzeug der vom Bundesverkehrsministerium, dem Verband der Automobil Tuner (VDAT), Premium-Reifenhersteller Hankook sowie vielen weiteren Partnern getragenen Initiative auf der Essen Motor Show in Halle 7, Stand B27 seine Premiere.

Mit dem sportlichen TECHART GT hat sich TUNE IT! SAFE! für ein aufmerksamkeitsstarkes Symbol entschieden, um aufzuzeigen, dass beim Automobil-Tuning einiges möglich ist, ohne den Aspekt der Verkehrssicherheit und Regelkonformität zu verlieren. Mit dem ersten Cabriolet als Kampagnenfahrzeug liegt der Fokus ganz bewusst auf Aerodynamik, Fahrdynamik und Interieur. Immerhin bringt der Sportwagen auch von Haus aus bereits ordentlich Leistung, Dynamik und Agilität mit. In 4,4 Sekunden erfolgt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der 385 PS starke TECHART GT bei 289 km/h.

Diese Power wird aber nicht auf die Straße gebracht, denn das TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug ist und bleibt ein Showcar, um für sicheres und regelkonformes Automobil-Tuning zu werben. Seine Weltpremiere feiert der TECHART GT im originalen Polizei-Outfit zum Auftakt des Preview Days der Essen Motor Show am Freitag, 26. November 2021, mit der offiziellen Enthüllung auf dem VDAT-/TUNE IT! SAFE!-Gemeinschaftsstand in Halle 7, Stand B27 und ist danach bis zum 5. Dezember 2021 auf dem Essener PS-Festival live zu bewundern. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen dann das von FOLIATEC.com eingesetzte offizielle Foliendekor der Polizei sowie die durch Hella eingebrachte Sondersignalanlage “Raptor+” und Blitz-Kennleuchten.

Ultra-High-Performance Reifen Ventus S1 evo 3 von Hankook

Die 20 filigranen Speichen des TECHART Formula V Vielspeichenrads erzeugen einen kraftvollen, turbinenähnlichen Look. Das in einfarbiger Lackierung mit in Kontrastfarbe hervorgehobenem Segment eingesetzte Rad ist in 20-Zoll (Vorderachse) und 21-Zoll (Hinterachse) montiert und garantiert eine sportliche Optik. Die UHP-Reifen von Hankook werden in 255/35ZR20 (VA) und 315/30ZR21 (HA) aufgezogen. Die dritte S1 evo-Generation bringt insbesondere eine weitere Verbesserung in den Bereichen Nasshaftung und Fahrverhalten/Lenkpräzision mit. Ineinander verzahnte Profilblöcke sorgen für eine deutlich verbesserte Kurvenstabilität, auf nassen und trockenen Straßen.

Stylisches und ausgewogenes TECHART Aerodynamik-Paket

Mit dem Bodykit sorgt TECHART für eine besonders ausgewogene Aerodynamik an Vorder- und Hinterachse. Der TECHART Frontspoiler I besteht aus fünf Teilen und verfügt über ein optisch schwebend integriertes Splitterelement, das die Fahrzeugfront besonders tief erscheinen lässt. Zweiteilige TECHART Airframes betonen die beiden Lufteinlässe an der Bugschürze und sorgen für zusätzliche optische Präsenz. Sportlich konturierte TECHART Seitenschweller führen das Styling in der Seitenansicht fort. Dazu kommen Diffusoraufsatz für Heckschürze und Aero Wings sowie der TECHART Heckspoiler I mit seinem dezenten, aber dennoch sportlichen Styling.

Verfeinerungen durch die TECHART Interieurmanufaktur

Das Fahrzeugniveau wird mit einem Sportfedernsatz um bis zu 40 mm gesenkt. Aber besonderen Wert legt die TECHART Interieurmanufaktur auf die Details im Innenraum. Ein handgefertigtes TECHART Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung fällt gleich beim Einstieg ins Auge. Aber auch die veredelten Armauflagen an den Türen, Knieblenden, der Fußraum sowie die Armauflage der Mittelkonsole sind stimmig verfeinert. Dazu wurde das Mitteilteil der Rücksitzbank mit perforiertem und Alcantara-unterlegtem Leder ausgestattet.

Brandneues TUNE IT! SAFE!-Magazin mit 64 Seiten Umfang

Passend zur Weltpremiere des neuen Kampagnenfahrzeuges präsentiert TUNE IT! SAFE! eine brandneue Ausgabe seines Magazins. Die 64 Seiten umfassende Tuning-Lektüre besticht durch abwechslungsreiche Geschichten, wichtige Tuning-und Verkehrssicherheits-Tipps sowie Fahrzeug-Neuheiten für Automobil-Begeisterte. Natürlich wird in der Ausgabe 01/2022 auch das neue TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug ausführlich vorgestellt. Das Magazin ist ebenso wie der 104 Seiten starke Tuning-Ratgeber kostenfrei über www.tune-it-safe.de erhältlich. Für die kompetente Beantwortung von Fragen zum Thema sicheres Tuning steht der virtuelle Experte, Mr. Safe T., auf der Website rund um die Uhr bereit.

TUNE IT! SAFE! ist eine Initiative für sicheres und seriöses Tuning, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur steht und vom Premium-Reifenhersteller Hankook als Hauptsponsor gefördert wird. Bereits im Jahr 2005 wurde die Aufklärungskampagne ins Leben gerufen und wird seitdem vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) und zahlreichen Industrie-Partnern, Organisationen und Institutionen getragen.

