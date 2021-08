Echtzeit-App erhöht Arbeitssicherheit im Hightech-Werk von Siemens Energy in Budapest

5thIndustry implementiert intelligente Software in Siemens Energy Werk in Budapest

Berlin, 17. August 2021 – Rund eine halbe Million Turbinenschaufeln pro Jahr, gewaltige Komponenten für Gas- und Dampfkraftwerke, gefertigt mit komplexen Maschinen und Anlagen – Siemens Energy in Budapest ist ein hocheffizientes Hightech-Werk. Schweres Material und anspruchsvolle Fertigungsanlagen bedeuten für Mitarbeiter immer auch potenzielle Gefahrenquellen. Bisher war das Überwachen der Arbeitssicherheit ein langwieriger Vorgang. Doch dies hat sich seit Anfang 2020 geändert: Siemens Energy führte 5thIndustry‘s App 5i.Safety in die Produktionsprozesse ein und konnte das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz weiter optimieren.

Optimierung der Prozesse im Bereich Arbeitssicherheit

Schweres Material und anspruchsvolle Fertigungsanlagen bedeuten für Mitarbeiter immer auch potenzielle Gefahrenquellen. Die Überwachung der Arbeitsprozesse erfolgt durch Sicherheits-Beauftragte, doch die Dokumentation von unsicheren Situationen war zeitaufwendig und erfolgte vor allem nicht in Echtzeit. Bislang war der Prozess wie folgt: Unsichere Situationen, wie beispielsweise versperrte Fluchtwege oder falsch abgelegte Werkzeuge, wurden fotografiert, es wurden meistens schon vor Ort Maßnahmen getroffen und zurück am Schreibtisch luden die Sicherheits-Beauftragten die Bilder auf den Rechner und kommentierten die Fotos. Anschließend schickten sie das Material per E-Mail an den Verantwortlichen des jeweiligen Werksbereichs.

Eine App für Arbeitssicherheit

Dieser zeitintensive Vorgang sollte optimiert und modernisiert werden. Die Wahl fiel auf das Team von 5thIndustry. Diese implementierten nach Analyse der Prozesse für das Siemens Energy-Werk die 5i.Safety App, die zentrale Herausforderungen im Bereich Arbeitssicherheit löste: Mittels Mobiltelefon, Tablets und Rechnern per Browser können Mitarbeiter und Führungskräfte die mobile Software jederzeit bedienen. Die App speist alle Daten aus Rundgängen und spontanen Sicherheitschecks in das werksinterne System ein. Automatisch und in Echtzeit können Textformate, Fotos sowie Videos abgerufen werden. Ein administrativer Aufwand ist mit der App praktisch nicht vorhanden. Vor allem erhöhte das digitale Tool das Reaktionstempo im Werk – gefährliche Situationen lassen sich deutlich schneller abstellen.

Transparent und mit Chat-Funktion

Ein weiteres Plus ist die größere Transparenz: Weil die App Echtzeit-Daten liefert, haben die Verantwortlichen jederzeit und von überall Zugriff auf alle Informationen. Zudem lassen sich Aufgaben und Aktivitäten auf einem Kanban-Board transparent managen. Über eine integrierte Chat-Funktion können die Nutzer dazu kommunizieren. Das neue Datenvisualisierungs-Tool dockt an ein bestehendes BI (Business Intelligence)-System an, mit der das Werk gesammelte Daten zur Arbeitssicherheit auswertet.

Weiterentwicklung und die Vision Industrie 5.0 im Fokus

„Mit diesem Projekt konnten wir erneut unsere Vision der Industrie 5.0 unterstreichen, indem wir die Mitarbeiter in den Fokus stellen, was während der vierten industriellen Revolution zu oft nicht bedacht wurde. Und auch wenn die App mittlerweile im Einsatz ist – diese entwickelt sich in kontinuierlicher Verbesserung weiter. Da wir Software nicht exklusiv für einen Kunden programmieren, sondern im Netzwerk für alle Kunden, entwickeln sich unsere digitalen Lösungen kontinuierlich weiter. Und das Netzwerk ist groß: Daten zur Arbeitssicherheit erfassen, analysieren und kommunizieren, dies spielt in jedem Werk auf der ganzen Welt eine entscheidende Rolle. Für das Siemens Energy-Werk bedeutet es: Mit jedem Update wird die 5thIndustry-App immer besser und leistungsstärker“, so 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

