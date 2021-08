Unabhängige Energieversorgung: Diese Rolle spielt Solarthermie

Möchten Sie sich auch unabhängig von den großen Energieversorgern machen? Der Weg zu einer kompletten Autarkie besteht meist aus vielen einzelnen Schritten. Es muss überdacht werden, wie man seinen eigenen Strom erzeugt und speichert. Die Lösung ist hier meist eine Photovoltaikanlage oder eine Windenergieanlage. Zum Heizen und für warmes Wasser bietet sich eine Wärmepumpe an. Optimal ist aber, diese Systeme direkt mit einer Solarthermieanlage zu koppeln.

Beitrag der Solarthermie zur Wärmeenergie im Haus

Die Solarthermieanlage ist alleine normalerweise nicht ausreichend, kann aber typischerweise bis zu 60% der Energie für die Trinkwassererwärmung und ca. 25% für die Heizung liefern. Es muss bei der Auslegung eine Kombination von Systemnutzungsgrad, Deckungsgrad und dem Heizenergiebedarf genutzt werden, um eine sinnvolle Nutzung der Solarthermie zu gewährleisten. Diese Begriffe werden hier genauer erklärt:

Vorteile der Kombination mit Photovoltaik & Wärmepumpe

Die Pumpe der Solarthermieanlage verbraucht Strom. Haben Sie eine Photovoltaikanlage installiert, so können Sie den selbst erzeugten Strom für die Solarthermie verwenden. Eine Wärmepumpe nutzt elektrischen Strom um die Umgebungstemperatur auf ein höheres, nutzbares Niveau zu pumpen. Diese Systeme sind aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperaturen sehr gut für eine Fußbodenheizung geeignet. Die Einbindung einer Solarthermieanlage ist hierbei nicht nur möglich, sondern sogar eine gute Ergänzung welche die Warmwasserbereitung optimiert.

Solarthermie und Umweltschutz

Wie viel CO2 kann durch eine Solaranlage zur Wärmegewinnung eingespart werden?

Nehmen wir als Beispiel eine Solarthermie-Anlage ca. 6 Quadratmetern Fläche für eine 4-Köpfige Familie. Ein solches System kann Öl als Rohstoff zum Großteil ersetzen. Die Einsparung wären pro Jahr:

– ca. 250 Liter Öl & damit ca. 650 kg CO2

– ca. 190 Kubikmeter Gas & damit gut 360 kg CO2

Man schont auf Dauer also:

– Die Umwelt

– Seinen Geldbeutel

– Seine Nerven (bei mal wieder steigenden Heizkosten)

