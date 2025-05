„EcoVadis Worker Voice“ unterstützt Unternehmen bei der Früherkennung von Zwangsarbeit

– Anonyme, barrierefreie Befragung von Mitarbeitenden zu Arbeitsbedingungen

– Echtzeit-Erkenntnisse zu Arbeitsbedingungen und -risiken in Lieferketten

– Schnelle und kostengünstige Implementierung

EcoVadis, die führende Plattform für Nachhaltigkeitsinformationen für globale Lieferketten, erweitert sein Produktportfolio um eine Lösung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten. Mit „EcoVadis Worker Voice“ erhalten Unternehmen Informationen über die Arbeitsbedingungen bei Lieferanten – und zwar direkt von denen, die es direkt betrifft: den Arbeitnehmenden.

Kern des neuen Angebots ist ein niederschwellig erreichbares Befragungstool, über das Arbeitende Auskunft über ihre Arbeitsbedingungen geben können – und zwar unabhängig von ihrem Standort, ihrer Sprache und ihrem Alphabetisierungsgrad. Die Lösung wurde gemeinsam mit dem im September 2024 von EcoVadis übernommenen Ulula entwickelt, um Unternehmen bei der Verbesserung von Arbeitsbedingungen, der Einhaltung von Vorschriften und der Förderung wirksamer Verbesserungen in ihren Lieferketten zu unterstützen.

Globale Unsicherheit erhöht Risiko unethischer Arbeitsbedingungen

Kostendruck, ein unsicheres Geschäftsumfeld, Zölle und Unterbrechungen der globalisierten Lieferketten erhöhen das Risiko, dass Arbeitskräfte die Hauptlast in globalen Wertschöpfungsketten tragen müssen. EcoVadis Worker Voice bietet Unternehmen ein kosteneffizientes System, mit dem sie schnell lokale Einblicke in Arbeits- und Menschenrechtsrisiken erhalten – innerhalb des eigenen Unternehmens und bei ihren Lieferanten.

Herkömmliche Sozialaudits sind meist sehr kostenintensiv, werden unregelmäßig durchgeführt und erfassen oft nicht die tatsächlichen Erfahrungen der Arbeitskräfte. EcoVadis Worker Voice bietet über ein Befragungstool einen direkten Echtzeit-Zugang zu den Arbeitsbedingungen auf allen Ebenen der Lieferkette. Dazu gehören:

# Barrierefreies Mehrkanal-Feedback

EcoVadis Worker Voice wurde entwickelt, um gängige Barrieren wie Sprache, Lese- und Schreibkenntnisse und den Zugang zu Technologie zu überwinden. Es ermöglicht Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, ihr Feedback über verschiedene Kanäle zu übermitteln, zum Beispiel über SMS oder persönliche Umfragen, sodass selbst Arbeitskräfte in abgelegenen oder risikobehafteten Gebieten teilnehmen können.

# Anonymität für eine bessere Risikoidentifizierung

Alle Eingaben und Rückmeldungen sind anonym, das heißt, Mitarbeitende können ihre Erfahrungen ohne Angst vor Repressalien seitens ihrer Arbeitgeber mitteilen. Dies fördert ehrliche Antworten, die den Tatsachen entsprechen und hilft Unternehmen, authentische Einblicke in die Arbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen und ihrer Lieferanten zu erhalten.

# Handlungsrelevante Einblicke in Echtzeit

Sobald Feedback eingereicht wird, verarbeitet und analysiert EcoVadis Worker Voice die Daten und zeigt kritische Probleme in Echtzeit an. Dies können erzwungene Überstunden, Sicherheitsmängel am Arbeitsplatz oder Gesundheit, Belästigung oder andere arbeitsbezogene Probleme sein. Unternehmen können Risiken auf Seiten ihrer Lieferanten schnell erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

# Vereinfachte Social Compliance und Sorgfaltspflicht

EcoVadis Worker Voice gleicht das Feedback der Arbeitnehmenden mit Industriestandards und regulatorischen Anforderungen ab, wie zum Beispiel Gesetzen zur modernen Sklaverei oder Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte. Unternehmen können so die Einhaltung von Vorschriften überprüfen und ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit und ethische Beschaffung stärken.

# Schneller Einsatz auf globaler Ebene

Unternehmen erhalten Echtzeit-Ergebnisse, um sich an schnell ändernde Lieferketten anzupassen, sodass sie potenzielle soziale, arbeitsrechtliche und menschenrechtliche Risiken bei ihren Geschäftspartnern besser steuern können.

Kontinuierliche Verbesserung und positive Auswirkungen

EcoVadis Worker Voice wandelt das Feedback der Arbeitskräfte in aussagekräftige, datengesteuerte Strategien um, die an messbare KPIs gebunden sind und zu konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen führen. So können Unternehmen ihre Fortschritte verfolgen und fundierte Entscheidungen treffen, um die Leistung ihrer Lieferanten zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

Zitat EcoVadis

„Unternehmen stehen unter dem Druck, neue Vorschriften einzuhalten und die steigenden Erwartungen verschiedener Stakeholder zu erfüllen, aber Unternehmensrichtlinien ohne soziale Transparenz greifen dort zu kurz, wo sie am wichtigsten sind – bei den Arbeitskräften vor Ort“, sagte Pierre-Franois Thaler, Co-CEO von EcoVadis. „EcoVadis Worker Voice gibt unseren Kunden die Daten und Einblicke, die sie benötigen, um reale Verbesserungen für die Arbeitenden in der gesamten Wertschöpfungskette umzusetzen.“

EcoVadis Worker Voice in der Praxis

Unternehmen wählen ihre Lieferanten aus und laden sie ein, die EcoVadis Worker Voice-Umfrage zu starten. Die Arbeitnehmer können auf die Umfrage zugreifen, indem sie einen QR-Code scannen oder die veröffentlichten Telefonnummern in ihrer bevorzugten Sprache anrufen. Die anonyme Umfrage dauert weniger als zehn Minuten und steht den Arbeitnehmenden bis zu 10 Tage lang zur Verfügung, um eine hohe Beteiligung und ein zuverlässiges Feedback zu gewährleisten. Die Ergebnisse werden den Unternehmen von EcoVadis in Echtzeit zur Verfügung gestellt und bieten einen tiefen Einblick in das Wohlbefinden der Beschäftigten und die Arbeitsbedingungen. Unternehmen, die EcoVadis Worker Voice nutzen, sind auf der EcoVadis Plattform mit einem „Worker verified“-Symbol gekennzeichnet. Das Feedback der Arbeitskräfte stärkt auch die EcoVadis Bewertungen, indem Organisationen belohnt werden, die einen starken sozialen Dialog und ein starkes Stakeholder-Engagement zeigen, und indem die tatsächliche Leistung bestätigt wird.

Die neue EcoVadis Lösung kann verwendet werden, um eine Reihe von realen Herausforderungen im Arbeitsalltag anzugehen. Wenn Arbeitskräfte beispielsweise über erzwungene Überstunden berichten, kann das Management die Arbeitsbelastung bewerten und Schutzmaßnahmen einführen, um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern. Wenn Belästigungen gemeldet werden, können Unternehmen Entwicklungen untersuchen, Schulungen durchführen und effektivere Beschwerdemechanismen einrichten.

Weitere Informationen zu EcoVadis Worker Voice finden Sie unter der nachfolgenden URL: https://ecovadis.com/lp/direct-worker-insights-for-stronger-supply-chains/.

ÜBER ULULA

Das 2015 gegründete Unternehmen Ulula – eine zertifizierte B-Corporation – ist ein führendes Technologie- und Analyseunternehmen für Menschenrechte, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten und Geschäftsabläufen zu verbessern. Die Technologie von Ulula verbindet Organisationen direkt mit Arbeitskräften und von Projekten betroffenen Stakeholdern vor Ort über eine Vielzahl von Online- und Offline-Kommunikationskanälen und in jeder Sprache, um sicherzustellen, dass die Stakeholder unabhängig von ihrer Netzanbindung, ihren digitalen Kenntnissen oder ihrer Sprache Zugang zu sicheren und geschützten Feedback-Kanälen haben. Seit seiner Gründung haben die Tools von Ulula über 150 Unternehmen in fast 70 Ländern dabei geholfen, mehr als 4 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Lieferketten weltweit zu erreichen. Erfahren Sie mehr auf ulula.com und LinkedIn.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Mit globalen, vertrauenswürdigen und umsetzbaren Bewertungen vertrauen Unternehmen jeder Größe auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 220 Branchen und 180 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 130.000 Unternehmen, die die EcoVadis-Ratings, Tools für das Risiko- und CO2-Management und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr auf https://ecovadis.com/de oder LinkedIn

