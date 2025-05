Outpost24 erweitert EASM-Plattform um Module für Social Media und Datenlecks

Zwei neue DRP-Komponenten stärken den Schutz digitaler Angriffsflächen

Berlin, 8. Mai 2025 – Outpost24, ein führender Anbieter von Lösungen für Cyber-Risikomanagement und Threat Intelligence, hat seine External Attack Surface Management-Plattform um zwei wichtige Produktkomponenten im Bereich Digital Risk Protection (DRP) erweitert: die Module Social Media und Data Leakage. Mit diesen neuen DRP-Komponenten erhalten Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, um digitale Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, gezielt zu analysieren und wirksam zu beseitigen.

Digitale Risiken entstehen heute nicht nur auf bekannten Kanälen – sie breiten sich zunehmend über soziale Netzwerke, Deep- und Dark-Web-Foren sowie Peer-to-Peer-Netzwerke aus. Die neuen DRP-Module ermöglichen es Sicherheitsverantwortlichen, schneller auf Bedrohungen zu reagieren, sensible Informationen besser zu schützen und Reputationsschäden zu vermeiden.

Angriffsfläche in sozialen Netzwerken überwachen

Angreifer nutzen soziale Medien nicht nur zur Informationsbeschaffung, sondern auch gezielt zur Täuschung, etwa durch gefälschte Profile von Führungskräften oder missbräuchliche Nutzung von Marken und Logos. Das neue Social Media-Modul von Outpost24 erlaubt es Unternehmen, ihre Profile auf Plattformen wie LinkedIn, Twitter und Facebook kontinuierlich zu überwachen. So lassen sich …

-gefälschte Accounts frühzeitig erkennen,

-Hinweise auf Datenlecks und Sicherheitsvorfälle entdecken,

-vertrauliche Inhalte, die versehentlich von Mitarbeitern gepostet wurden, identifizieren.

Data Leakage: Schutz vor ungewollten Datenlecks

Geschäftskritische Dokumente, Quellcode und interne Informationen zählen zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens – und zu den attraktivsten Zielen für Cyberkriminelle. Das Data Leakage-Modul durchkämmt automatisiert verschiedenste Quellen wie Dokumentenplattformen, Code-Repositories oder Filesharing-Dienste und ermöglicht es,

-versehentlich öffentlich gemachte Dokumente aufzuspüren,

-Quellcode-Leaks mit möglichen Authentifizierungsdaten zu erkennen.

EASM und DRP: mehr Sichtbarkeit und Handlungssicherheit

Mit der Ergänzung der Social Media und Data Leakage Monitoringmodule ist die Integration der Digital Risk Protection-Funktionen in der Outpost24 EASM-Plattform vollständig. Die Plattform bietet nun ein umfassendes Lagebild der externen Bedrohungslage – von kompromittierten Zugangsdaten über Dark-Web-Aktivitäten bis hin zu Social Media-Imitationen und durchgesickerten Dateien.

Digital Risk Protection in der EASM-Plattform

Die vollständige DRP-Suite umfasst folgende Module:

1.Credentials: Erkennung gestohlener und verkaufter Zugangsdaten im Open, Deep und Dark Web in Echtzeit;

2.Dark Web: Einblick in kriminelle Aktivitäten und Foren mit Relevanz für die eigene Organisation;

3.Social Media: Überwachung der Markenpräsenz auf Social Media und Web 2.0, inklusive Blogs, Foren und Websites;

4.Data Leakage: Früherkennung von durchgesickerten Dokumenten und Quellcodes in Online-Plattformen und P2P-Netzwerken.

Mit dieser Kombination liefert Outpost24 Unternehmen eine zentrale Plattform für Threat Intelligence, Schwachstellenerkennung und risikobasierte Abwehrmaßnahmen im digitalen Raum.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://outpost24.com/de/blog/social-media-und-data-leakage-in-outpost24-easm-plattform/

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien.Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

