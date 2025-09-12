Edelmetalle: Prognose für die Zukunft – Lohnt sich eine Investition in Anlagengold?

Hohe Ankaufspreise machen den Verkauf von Altgold derzeit besonders attraktiv – Juwelier Grützmacher in Berlin berät kompetent seit 1871.

Berlin, 11. September 2025 – Juwelier Grützmacher GmbH

Edelmetalle erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Anhaltende geopolitische Spannungen, Inflationsängste und wirtschaftliche Unsicherheiten machen Gold nach wie vor zu einem sicheren Hafen für Anleger. Experten sehen die Aussichten für Anlagemetalle auch in den kommenden Jahren positiv.

Während klassische Anlageformen wie Aktien oder Immobilien stärker von Schwankungen betroffen sein können, gilt Gold seit Jahrhunderten als wertbeständige Anlage. Fachleute erwarten stabile bis weiter steigende Kurse, was eine Investition in Anlagengold auch heute noch attraktiv macht.

Gleichzeitig lohnt sich derzeit der Verkauf von altem Schmuck, der ungenutzt in Schubladen liegt. Durch die aktuell hohen Ankaufspreise erzielen Schmuckbesitzer besonders gute Erlöse. Ob defekte Ketten, einzelne Ringe oder ganze Schmuckstücke – der Umtausch in bares Geld ist momentan so vorteilhaft wie selten zuvor.

Ralf Grützmacher, Prokurist der Juwelier Grützmacher GmbH in Berlin, erklärt:

„Wir beobachten ein hohes Interesse an Goldinvestitionen, aber auch eine starke Nachfrage nach dem Ankauf von Altgold. Für unsere Kunden ist dies eine einmalige Gelegenheit: Sie können von den hohen Kursen profitieren, sei es durch den Verkauf alten Schmucks oder durch den Einstieg in Anlagemetalle.“

