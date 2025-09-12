KOORUI baut weltweites Vertrauen mit hochbewerteten Monitoren für Office und Esports auf

HKC Group präsentiert Weltpremieren auf der IFA 2025: 49″ QD-OLED Ultra-Wide Monitor, 32″ Mini LED Flaggschiff & weltweit erster in Serie produzierter 750Hz Esports-Display

Drei Flaggschiffe, drei Submarken

KOORUI S4941XO: Die nächste Ultra-Wide-Generation

Der KOORUI S4941XO vereint Samsung QD-OLED-Technologie mit einem 49-Zoll-32:9-Curved-Panel (R1800). Mit 51201440 Auflösung, 240Hz Refresh Rate, HDR True Black 400 und ultraschneller 0,03ms Reaktionszeit ersetzt er mühelos Dual-Monitor-Setups. Dank 98 % DCI-P3, 10-Bit-Farbtiefe und 90W USB-C-Ladung eignet er sich gleichermaßen für immersives Gaming wie für produktives Multitasking.

HKC G32M12Max: Mini-LED-Flaggschiff für Gaming & Kreativität

Der HKC G32M12Max positioniert die Marke HKC an der Spitze der Mini-LED-Technologie. Das 32-Zoll-UHD-Display liefert 240Hz, HDR1400-Zertifizierung, 2100 Nits Spitzenhelligkeit – und vor allem mehr als 10.000 lokale Dimming-Zonen. Damit übertrifft es etablierte Modelle wie den Samsung Odyssey Neo G8 (~1.200 Zonen) oder ASUS ROG Swift PG32UQX (~1.152 Zonen, ca. 3.000 USD) deutlich. Mit 99 % DCI-P3, präzisester Hintergrundbeleuchtung und moderner Konnektivität (HDMI 2.1, DP 1.4, 90W USB-C, USB 3.2) setzt er neue HDR-Maßstäbe – und das zu einem wesentlich zugänglicheren Preis. Entwickelt für Gamer und Kreativprofis, liefert er kontrastreiche, lebensechte Bilder, die Mini-LED-Erwartungen neu definieren.

ANTGAMER ANT257PF: Weltpremiere mit 750Hz Esports-Display

Der ANTGAMER ANT257PF ist der erste Esports-Monitor der Welt, der in Serie mit 750Hz Refresh Rate produziert wird. Entwickelt für Profi-Gamer und Turniere, bietet er nie dagewesene Flüssigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit – Ausdruck des ANTGAMER-Spirits „Break Through“.

Mission: Spitzentechnologie für alle zugänglich machen

„Mit dem Start von HKC und ANTGAMER sowie unseren drei Weltpremieren auf der IFA 2025 setzen wir neue globale Maßstäbe für Gaming- und Kreativ-Displays. Unsere Mission ist es, Spitzentechnologie einer breiten Community zugänglich zu machen – von Profis und Esports-Spielern bis hin zu Kreativen weltweit“, sagt Hunter Liao, Marketing Head, HKC Group.

HKC Group is a global leader in display technology, integrating advanced R&D, large-scale production, and multi-brand operations. With HKC, KOORUI, and ANTGAMER, the group delivers innovative monitors for diverse users worldwide, with a mission to make high-performance displays more accessible.

Kontakt

Rakos Group

Alexander Kastner

Frankfurter Str. 57

53773 Hennef

+49 (0) 2242 90 55 999



http://presse.rakos.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.