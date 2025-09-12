Unbezahlbar und unersetzlich: Der Tag des offenen Denkmals 2025

Am 14. September 2025 ist es wieder so weit – der bundesweite Tag des offenen Denkmals findet statt. Mit dem diesjährigen Motto „Wert-voll: Unbezahlbar oder unersetzlich?“ rückt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Frage in den Mittelpunkt, was unsere Denkmale wert sind – unbezahlbar in ihrer Bedeutung, unersetzlich in ihrer Identität, denn es geht auch, bzw. dieses Jahr im Besonderen, um die Geschichten der Menschen, die sich leidenschaftlich für Denkmale einsetzen.

Menschen erleben am Tag des offenen Denkmals Handwerk, Geschichten und Ideen, die über Generationen hinweg tragen. Genau hier beginnt Nachhaltigkeit: nicht nur als ökologische Pflicht, sondern als Haltung, die Bewahren und Gestalten miteinander verbindet. In diesem Geist lädt auch Keynotespeaker und Bauingenieur Cornelius Tarnai zu einem seiner Vorträge ein: “ Mit Motivation und Begeisterung die Welt nachhaltig gestalten„.

Als leidenschaftlicher Bauingenieur, der sich auf die Sanierung und Rettung historischer Gebäude spezialisiert hat, setzt Tarnai sich für deren Erhalt ein. Und als Vortragsredner versteht er es, sein Publikum mit den Lehren aus Baukunst und Geschichte zu begeistern und zu motivieren.

Jedes Gebäude hat seine eigene Geschichte, und auch die Menschen, die darin lebten, haben ihre Spuren hinterlassen. Diese Erinnerungen sind es, die rohes Material – wie aufeinandergestapelte Steine – zum Leben erwecken. Sie machen aus einem Bauwerk ein einzigartiges Zeugnis unserer Kultur. Und hier sind wir wieder beim Jahresmotto des Tags des offenen Denkmals: „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“

Jahrhundertealte Geschichte zum Anfassen könnte man durchaus als beides bezeichnen – unbezahlbar und unersetzlich. Wenn Cornelius Tarnai auf der Bühne steht, reißt er seine Zuhörer mit genau diesen alten Geschichten aus jahrhundertealten Gebäuden mit, sodass man als Zuhörer selbst die Motivation verspürt, zum Erhalt unseres kulturellen Erbes beizutragen. Doch selbst wer nicht direkt mitwirkt, erlebt durch den Tag des offenen Denkmals ebenso wie durch die Vorträge von Cornelius Tarnai ein Bewusstsein für den Wert alter Gebäude, aber auch für die nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft.

Mit seiner Motivation zeigt Cornelius Tarnai, wie Begeisterung zur treibenden Kraft für Veränderung wird. Sein Vortrag „Mit Motivation und Begeisterung die Welt nachhaltig gestalten“ ist damit nicht nur ein Plädoyer für das Kulturerbe, sondern auch eine Einladung, selbst Visionen zu entwickeln und mutig umzusetzen. Oder, um es mit John Ruskin zu sagen: „Die größten Denkmäler sind nicht die, die wir aus Stein bauen, sondern die, die wir in Herzen hinterlassen.“

Der Tag des offenen Denkmals öffnet Türen zu Orten, die zeigen: Geschichte lebt. Unser gebautes Erbe ist ein Schatz gemeinsamer Erinnerungen. Ihn zu bewahren bedeutet Zukunft zu gestalten.

Es bleibt nur noch, die Einladung anzunehmen: Am Tag des offenen Denkmals besondere Orte zu besuchen und selbst zu erleben, wie wert-voll unser Erbe ist.

