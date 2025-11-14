Effizienz trifft Stil

Beck+Heun setzt Maßstäbe: Verschattung, Lüftung und Design in Perfektion

Der Beschattungskasten ROKA-TOP® 2 RG ZIP in Verbindung mit dem dezentralen Lüftungssystem AIRFOX® PLUS S/L macht Schluss mit Kompromissen: Von nahtloser Integration bis zur individuellen Stoffauswahl bietet die Kombination maximale Stabilität, witterungsbeständige Materialien und eine unauffällige dezentrale Lüftungslösung.

Nahtlose Integration und verbesserte Wärmedämmung

Der Aufsatzkasten ROKA-TOP® 2 RG ZIP von Beck+Heun bildet die Basis für eine optisch ansprechende Verschattung, dezentrale Raumlüftung und individuelle Fassadengestaltung. Die Leichtbaukästen lassen sich nahtlos in die Fassadengestaltung integrieren. Dank der raumseitig geschlossenen Bauweise verbessert sich zudem die Wärmedämmung erheblich. Durch die einfache Montage gemeinsam mit dem Fenster können Bauzeiten deutlich reduziert werden.

Maximale Stabilität und störungsfreie Verschattung

Ausgestattet mit einem individuell ausgewählten textilen Behang, sorgt die seitliche Führung durch das patentierte easyZIP-System für maximale Stabilität und eine straffe Spannung des Stoffes – selbst bei extremen Wetterbedingungen. Durch die nahtlose Verbindung zwischen Führungsschiene und Behang wird ein störender Lichtspalt vollständig vermieden.

Gestalterische Vielfalt durch individuelle Stoffauswahl

Doch das System kann mehr: Die textile Bespannung ist in verschiedenen Stoffarten und Farben erhältlich. Von klassischem Weiß bis zu modernen Metallic-Oberflächen reicht die Farbpalette. Ob dezent, zurückhaltend oder markant – der Behang lässt sich individuell an die Architektur und den persönlichen Stil anpassen. Zugleich können mit dem ausgewählten Stoff der Blend- und Sichtschutz sowie die Durchsicht definiert werden. Kurz gesagt überzeugt das Material nicht nur optisch: es schützt zuverlässig vor Sonne, Hitze und Blendung und bleibt dank PVC-Beschichtung witterungsbeständig und langlebig.

Wirtschaftliche Lüftung mit minimalem Aufwand

Mit AIRFOX® PLUS S/L integriert Beck+Heun eine dezentrale Raumlüftung unauffällig und platzsparend im Leichtbaukasten. Das Lüfterelement, das seitlich (S) oder oben (L) in den Kasten platziert wird, sichert einen effizienten Luftaustausch in Verbindung mit einer bis zu 92-prozentigen Wärmerückgewinnung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch (Energieeffizienzklasse A+). Durch die automatische Feuchtesteuerung wird ein gesundes Wohnklima gewährleistet, ohne dass zusätzliche bauliche Maßnahmen wie Kernlochbohrungen oder Außenhauben notwendig sind. Die erforderlichen Lüftungsöffnungen im Außenbereich sind in der Kastenabschlussschiene angeordnet und stören das optische Gesamtbild nicht. Dank schlüsselfertiger Vormontage und einfacher Plug-and-Play-Verkabelung wird die Installation erleichtert und der Aufwand auf der Baustelle erheblich reduziert. AIRFOX® PLUS erfüllt die Anforderungen der DIN 1946-6.

Ästhetik, Funktion und Effizienz

Mit der Kombination aus dem ROKA-TOP® 2 RG, individuellem ZIP-Behang und AIRFOX® PLUS S/L bietet Beck+Heun nicht nur eine technische Lösung, sondern auch eine besondere gestalterische Vielfalt. Als System werden so Ästhetik, Funktion und Effizienz auf höchstem Niveau vereint, ohne zusätzlichen baulichen Aufwand.

Beck+Heun bietet mit ROKA-TOP® 2 RG, individuellem ZIP-Behang und AIRFOX® PLUS S/L eine vielseitige und technisch hochwertige Lösung.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, welches sich in drei Produktwelten gliedert: Einbaukästen, Aufsatzkästen und Komplettsysteme. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert. Mit fünf weiteren Produktbereichen deckt Beck+Heun alles rings um das Fenster ab: Lüftungssysteme, Beschattung, Sanierung, Insektenschutz und Zubehör. Mehr auf: www.beck-heun.de

Bildquelle: Beck+Heun