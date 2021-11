ehotel® gibt Integration mit Concur® TripLink bekannt

ehotel® integriert Concur® Travel and Concur® Expense zur Automatisierung von Buchungs-, Zahlungs- und Abrechnungslösungen

Berlin, November 2021 – Als Hotelbuchungsplattform, die auf Geschäftsreisen spezialisiert ist, bietet ehotel® die ideale Lösung für Geschäftskunden, die nach einem voll integrierten Buchungsportal suchen. Die Integration zwischen ehotel® und Concur® TripLink fördert ehotel®s Mission, Unternehmen Lösungen anzubieten, die Geschäftsreisen durch die Automatisierung alltäglicher Prozesse vereinfachen.

Fritz Zerweck, CEO von ehotel®, sagt: “Neben den Vorteilen von ehotel® wie der innovativen Meta-Search-Technologie oder dem Zahlungs- und Abrechnungssystem ehotel® central billing können unsere Kunden nun auch die Vorteile von Concur Travel and Concur Expense nutzen, um ihre Prozesse zu vereinfachen und weiter zu automatisieren, und um die Compliance zu steigern.”

ehotel® Kunden können nun die Vorteile der innovativen Meta-Search-Technologie und von ehotel® central billing, dem hauseigenen Bezahl- und Abrechnungssystem, durch die Verbindung mit Concur Travel and Concur Expense nutzen. Kunden, die Concur® TripLink nutzen, erhalten die Möglichkeit, ihren Reisenden Zugang zum ehotel® Buchungskanal mit über 1,9 Millionen Unterkunftsoptionen zu verschaffen.

Mit Concur® TripLink werden externe Buchungen über das globale SAP Concur-Netzwerk von angeschlossenen Anbietern wieder in das Firmen-Travelprogram integriert. Travel Manager erhalten einen vollständigen Überblick über die Ausgaben der Reisenden und Transparenz darüber, ob Richtlinien eingehalten werden und können ihre Fürsorgepflicht viel einfacher erfüllen.

Die Partnerschaft zwischen ehotel® und SAP Concur bietet Kunden ein nahtloses End-to-End-Erlebnis, das Zeit und Kosten spart. Buchungsdaten sowie vorsteuerabzugsfähige Hotelrechnungen (Level 3 Daten) werden von der ehotel®-Plattform zurück an Concur Travel und Concur Expense übertragen, so dass der Schritt des Hochladens von Belegen und das Befüllen der Felder des Reisekostenabrechnungsantrags durch die Reisenden entfällt.

ehotel® stellt sicher, dass Kunden ihre Vertragsraten über alle GDS- und nicht-GDS-Kanäle hinweg buchbar sind und eine messbare Programm-Performance erzielen. ehotel® arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung praktischer Tools und modernster Technologien, um direkt Hotelkosten genauso wie Prozesskosten für seine Kunden zu minimieren.

Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den von SAP bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 20-F, beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. SAP warnt den Leser davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da SAP nicht verpflichtet ist, sie zu aktualisieren, und sie nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

