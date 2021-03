Ein Benefizbuch: Lächeln für den Alltag.

Heitere Kurzgeschichten von Hamburg bis Shanghai in einer erweiterten Neuauflage.

“Die erste Auflage mit 1500 Buchexemplaren ist fast vergriffen”, freut sich Autor und Reisebürokaufmann Rainer Neumann über seine “Passiert.Notiert.Bedacht.Gelacht.” Kurzgeschichten.

Jetzt hat der Norderstedter Kadera-Verlag sich entschlossen, eine Neuauflage des Buches mit zusätzlichen fünf neuen heiteren Episoden herauszubringen.

Ein Geschenkbuch, das auch die Publizistin Peggy Parnass ins Leseherz geschlossen hat. “Wie schön, wenn dem Rainer immer wieder was einfällt. Jetzt freut sich schon so mancher auf Rainer”s neue Texte. Peggy Parnass auch. Und sehr auch die sozialen Projekte, die sein Autorenhonorar wieder erhalten werden.”

Das Honorar vom Buchverkauf wird komplett die Suppengruppe St.Georg und das CaFee mit Herz erhalten.

Insgesamt zweiundfünfzig heitere, schräge, komische, skurrile und nachdenkliche Kurzgeschichten präsentiert der Autor in seiner erweiterten Neuauflage. Momentaufnahmen des Alltags von Hamburg bis Shanghai.

Rainer Neumann hofft zudem auf weitere Lesungen in diesem Jahr, die leider 2020 aufgrund der Corona Pandemie ausfallen mussten.

Das Geschenkbuch (ISBN 978-3-948218-32-4), Kadera- Verlag, 120 Seiten, 15EUR) ist in jeder Buchhandlung oder auf www.kadera.de erhältlich.

Rainer Neumann ist viel unterwegs, hält die Augen offen, ist neugierig, entdeckt Ungewöhnliches. Das bringt seine Berufs-Leidenschaft mit sich, denn er ist Reisebürokaufmann in Hamburg.

Seit über 40 Jahren schreibt der Reiseexperte auch über Alltagsbegegnungen von Hamburg bis Shanghai. Jetzt liegt eine erweiterte Neuauflage seines Buches: “Passiert.Notiert.Bedacht.Gelacht.” vor. Der Autorenerlös kommt zwei Hamburger sozialen Projekten zu Gute.

