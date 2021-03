Wenn Abfallentsorgung zur Herausforderung wird

Wohin mit Sperrmüll und Bauabfall?

Im Schnitt produziert jeder Mensch in Deutschland um die 450 Kilogramm Haushaltsabfall pro Jahr. Das ist fast eine halbe Tonne und doch ist den meisten von uns gar nicht bewusst, was für eine große Herausforderung das Entsorgen von Abfall im Generellen sein kann. Nicht selten kommen Privatpersonen und Unternehmen in Situationen, wo sie die Abfallentsorgung nicht mehr selbstständig bewältigen können. Bei Unternehmen wie Baufirmen oder Gärtnereien kann das tagtäglich der Fall sein, aber auch Privatpersonen sollten nicht vergessen, dass beispielsweise nach einer Entrümpelung oder im Rahmen einer Aus-, Neu- oder Umbaumaßnahme große Mengen an Abfall anfallen können. Glücklicherweise gibt es Lösungen, um sich dem Problem anzunehmen.

Was eine eigenständige Abfallentsorgung erschwert

Meistens ist das Beseitigen von Abfällen nicht allzu schwer, da wir auf Dienste wie die örtliche Müllabfuhr zurückgreifen können. Das ist bei bestimmten Arten von Abfällen oder großen Mengen jedoch nicht mehr ohne Weiteres möglich. Manchmal ist es beispielsweise notwendig, eine bestimmte Abfallart bei einem hierfür vorgesehenen Entsorgungsort abzuliefern. Nicht ohne Grund kann die Müllentsorgung eine große logistische Herausforderung sein. Zudem fehlt den meisten das erforderliche Know-how, um eine “professionelle” Entsorgung durchzuführen, was theoretisch sogar zu rechtlichen Problemen wie Bußgeldern führen kann.

Hilfe durch einen Containerservice

Wer zum Beispiel Bauschutt entsorgen oder Gartenabfall entsorgen möchte, sollte bei größeren Mengen die Hilfe eines Containerdienstes in Betracht ziehen. Entsprechende Unternehmen sind auf die Müllbeseitigung spezialisiert und bringen sowohl die logistischen Anforderungen als auch das erforderliche Fachwissen mit. Das Prinzip ist einfach und über Webseiten wie der von Containerdienst.cc möglich. Der Anbieter ermöglicht Privatpersonen und Unternehmen in ganz Deutschland, für die Entsorgung von Abfall vorgesehene Container an den Wunschort zu bestellen. Anschließend werden die Container befüllt und vom Dienstleister abgeholt. Dieser kümmert sich dann um die weitere Entsorgung.

Auf die Unterstützung eines Containerservice wie den von Containerdienst.cc zurückzugreifen, ist daher deutschlandweit eine Option, um große Abfallmengen zu beseitigen. Die Kosten variieren und hängen unter anderem von der Art des Abfalls und der Größe des Containers ab. Zudem gibt es einige Dinge, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, wenn Sie beispielsweise Bauschutt entsorgen oder Gartenabfall entsorgen, beachten müssen.

Das gilt es beim Beauftragen eines Containerservice zu beachten

Das Beauftragen eines Containerdienstes ist schnell erledigt und erfordert nur wenige Klicks. Trotzdem gibt es einige Dinge, die jedem bewusst sein sollten, was bereits bei der Wahl des Containers anfängt. Für bestimmte Abfallarten gibt es spezielle Container und diese dürfen auch nur mit dem befüllt werden, für was sie vorgesehen sind. Einen Bauschuttcontainer teilweise mit Gartenabfällen zu befüllen, ist also nicht möglich. Des Weiteren sollte der Container nicht komplett überfüllt werden, damit es bei der Abholung nicht zu Problemen kommt. An sich gibt es diesbezüglich zwar nur selten Schwierigkeiten, aber über den Rand hinaus zu befüllen, ist nicht wünschenswert. Zuletzt sollte noch die Wahl der passenden Größe erwähnt werden. Grundsätzlich ist es besser, hier etwas Spielraum zu lassen, um nicht einen erneuten Container bestellen zu müssen. Das kommt immer wieder vor und lässt sich im Grunde leicht vermeiden, was auch Kosten einsparen kann.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin und nun auch für ganz Deutschland verfügbar. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403

marketing@containerdienst.cc

http://www.containerdienst.cc

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.