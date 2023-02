Ein Hauch von Mallorca röstfrisch auf den Tisch

Gourmet- und Online-Shop Lukullium erweitert Sortiment

Kolbermoor, 24. Februar 2023. Bei Feinschmeckern bekannt ist Lukullium vor allem durch die gerösteten Piemonteser Haselnüsse, die hier in höchster Qualität angeboten werden. Die aromatischen Mandeln, die auf der Sonneninsel Mallorca reifen, ergänzen das Repertoire des Gourmet-Shops perfekt und überzeugen auch verwöhnte Gaumen.

Wer am Jahresanfang nach Mallorca reist, ist verzaubert: Rund 750.000 Mandelbäume stehen in voller Blüte, verströmen einen betörenden Duft und erstrahlen in kräftigem Weiß und zartem Rosa. Dieses wunderbare Landschaftsbild gehört zur Kultur der Insel. Denn in Mallorcas Klima gedeihen die Mandeln prächtig und entwickeln sich zu aromatischen Köstlichkeiten, die sich pur knabbern, zum Wein genießen, zum Backen und für Desserts genauso verwenden lassen, wie für edles Marzipan oder einfach für das morgendliche Müsli.

Die gerösteten Mandeln von Lukullium stammen von CampMallorqui, der sehr engagierten und einzigen regionalen Genossenschaft auf den Balearen – gelegen im Herzen Mallorcas – die nur die besten der ökologisch angebauten mallorquinischen Mandeln verarbeitet. Chemische Stoffe und Düngemittel sind bei CampMallorqui tabu. Die meisten der hier verarbeiteten Mandeln verbleiben auf der Sonneninsel und werden auf lokalen Märkten angeboten. Lukullium gehört zu den wenigen handverlesenen Gourmet-Shops, die diese Mandeln außerhalb der Balearen anbieten.

Für die Inselbewohner zählen die gesunden Früchte des Steinobstbaumes zum festen Bestandteil des Speiseplans, entsprechend gibt es zahlreiche köstliche Rezepte wie aromatischen Mandelkäse, Mandelmilchgetränke, cremige Mandelliköre und natürlich diverse Gebäcke. Dazu zählen der berühmte Gato-Mandelkuchen, das Blätterteiggebäck Ensaimada und die gefüllten Teigpasteten Empanadas.

Zur Verarbeitung: Nach der Ernte, die – je nach Lage der teils uralten, teils schwer zugänglichen Mandelbäume – zwischen September und November stattfindet, werden die Mandeln geknackt und von der harten Schale befreit. Nun wird die braune Haut mit heißem Wasserdampf gelöst und mit einem Gebläse entfernt. Für alle Vorgänge ist viel Erfahrung und Liebe erforderlich, damit das natürliche Aroma des kostbaren Mandelkerns erhalten bleibt. Anschließend erfolgt ein schonender Röstvorgang, und danach werden die Köstlichkeiten sofort und röstfrisch verpackt.

Servier-Tipp zum Aperitif: Mandeln für rund 15 Minuten in den Backofen geben (ca. 160 Grad) und die noch heißen Mandeln mit etwas Olivenöl sowie Fleur de Sel vermischen. Warm servieren. Ein Gedicht – das sogar Fastenzeit-tauglich ist!

Für Nuss- und Mandelsüchtige gibt es die gerösteten Mandeln aus Mallorca im Lukullium-Shop im 500-Gramm-Beutel für 12,50 EUR. Nähere Infos unter www.lukullium.de

Lukullium.de ist ein kulinarischer Online- und Gourmet-Shop mit Sitz in Oberbayern, der sich auf die Lieferung hochwertiger, möglichst naturbelassener Lebensmittel spezialisiert hat, die in kleinen Manufakturen und Familienbetrieben hergestellt werden. Bei der Auswahl der Produkte spielen Kriterien wie außergewöhnlich hohe Qualität, die handwerkliche Fertigung nach Bio-, und / oder SlowFood-Vorgaben sowie die Verwendung regionaler Zutaten eine wichtige Rolle. Einige der in diesem Gourmet-Shop angebotenen Spezialitäten sind in Deutschland ausschließlich über www.Lukullium.de erhältlich.

Firmenkontakt

Lukullium

Andreas von Harsdorf

Jägerkampstr. 13

83059 Kolbermoor

+49 8031 79 78 360

info@lukullium.de

http://www.lukullium.de

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089 189087333

evh@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Lukullium