Ein Kochbuch für die stressfreie Alltagsküche

Annabelle Knaur präsentiert mit „Annabelles Woche“ ihr fünftes Kochbuch

Wie schafft man es, trotz des hektischen Alltags jeden Tag eine ausgewogene und leckere Mahlzeit auf den Tisch zu bringen? Die erfolgreiche Kochbuchautorin und Ernährungsberaterin Annabelle Knaur liefert mit Annabelles Woche, ihrem fünften Werk, das den Untertitel Was koche ich heute? trägt, die perfekte Lösung. Das handliche Kochbuch richtet sich an Menschen, die gesunde Gerichte unkompliziert zubereiten möchten.

Das kleine Kochbuch für die ganze Woche – zum Mitnehmen, Ankleckern und Benützen

Das neue Buch enthält 50 abwechslungsreiche Rezepte für 10 Wochen, die sich schnell zubereiten und für die ganze Familie oder ein spontanes Dinner mit Freunden nutzen lassen. Ob Vegetarisches, Fisch oder Fleisch, Klassiker oder exotische Überraschungen – die Gerichte sind ausgewogen und alltagstauglich. Alle Rezepte lassen sich gut vorbereiten und teilweise sogar einfrieren oder aufwärmen.

Für Leichtigkeit in der Alltagsküche

Annabelle Knaur legt den Fokus auf einfache, aber raffinierte Gerichte, die wenig Zeit in Anspruch nehmen und dennoch viel Geschmack bieten. Das Besondere: Für jeden Tag von Montag bis Freitag gibt es ein neues Rezept, das stressfrei umzusetzen ist. Die Rezepte sind dabei ideal für Berufstätige, Familien und Kochanfänger:innen.

Organisiert und entspannt kochen

Annabelle Knaur empfiehlt zudem, einen Wochenplan samt Einkaufsliste zu erstellen, um den Alltag einfacher zu gestalten. Mit etwas Planung kann man den Stress aus der Küche nehmen und das Kochen wieder geniessen, erklärt die Autorin. Denn: Gutes Essen muss nicht kompliziert sein – es darf leicht von der Hand gehen und dabei Spass machen.

Ein schön illustriertes, handliches Buch

Das kleine Handbuch ist dabei leicht zum Handhaben, ein Buch zum Mitnehmen, zum Ankleckern, zum Benützen. Wundervoll illustriert und in praktischem Format hat es auch in der kleinsten Küche oder zwischen vielen Utensilien Platz. Erhältlich ist es im Buchhandel oder über die Website der Autorin: www.knaur.com

Über die Autorin

Annabelle Knaur stammt aus dem Gut Dornau bei Wien, wo ihre Leidenschaft für gutes Essen in der Grossfamilie früh geweckt wurde. Sie lernte ihr Handwerk an der Londoner Leith’s School of Food and Wine und am Wiener Modul. Ihre Erfahrung sammelte sie in renommierten Restaurants und Hotels in Wien, New York und San Francisco. Heute lebt sie mit ihrem Mann und drei Kindern am Zürichsee und arbeitet als eidgenössisch diplomierte Ernährungsberaterin. 2023 erhielt sie den Swiss Gourmet Book

Award und den GAD-Preis für ihr Sommer Kochbuch. Annabelles Woche ist ihr fünftes Kochbuch, das dritte im Selfpublishing.

Bildquelle: @ Annabelle Knaur