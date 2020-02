Ein Lächeln wie aus Hollywood – die Single von TIGER Solo

Seit Jahren begeistert TIGER sein Publikum und hat sich in seiner Karriere immer wieder weiterentwickelt. Die nächste Entwicklungsstufe steht an. Er arbeitet seit geraumer Zeit mit einem neuen, kreativen Team zusammen. Mit dem ersten Titel der neuen Single „Ein Lächeln wie aus Hollywood“ ist schon erkennbar in welche Richtung der neue Weg gehen soll.

Der neue Titel wurde mit Studiomusikern im Marabu-Tonstudio von Horst Lemke produziert und arrangiert.

Damals im Jahre 1968 begann für Ihn die größte Liebe seines Lebens: die Musik. Mit 12 Jahren bekam Tiger sein erstes Schlagzeug geschenkt. Tiger verbrachte jede freie Minute an seinen neuen Drums. „Eine große Leidenschaft hat mich damals erfasst“, sagt er selbst über diese Zeit. Doch es sollte nicht nur Hobby bleiben. Der Vollblutbayer absolvierte eine professionelle Ausbildung am Konservatorium in München für Schlagzeug und Percussion, ergänzt mit Gesangsunterricht. Damals schon legte er sich das Rüstzeug für die Bühne bereit. Dass er es später so intensiv nutzen würde, war ihm zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Tiger bewegt sich sicher in der Branche und hat bei seinen Auftritten schon unzählige Künstler wie von z.B. Stefan Mross, Stefanie Hertel, Dieter-Thomas Heck, Marianne und Michael, Andy Borg, Thomas Gottschalk uvm. getroffen. Mit vielen davon pflegt er eine private Freundschaft.

Tiger war auch in vielen TV-Shows zu Gast, wie „Immer wieder sonntags“, „Musikantenstadl“, „Heimatmelodie“, „ZDF-Hitparade“ und „Wetten dass!“. Tiger hatte auch viele Auftritte weltweit und in Europa, beispielsweise in Österreich, der Schweiz, Spanien und Dänemark. International stand er bereits in Tunesien, Japan, China, USA und Kambodscha auf der Bühne. Er begleitete ebenso als Schlagzeuger die großen Deutschlandtouren von Tina Turner und Joe Cocker in der ausverkauften Olympiahalle in München.

TIGER Solo – Ein Lächeln wie aus Hollywood

Komposition: Horst Lemke / Text: Ingo Mende

Veröffentlichungsdatum: 31. Januar 2020

Label Marabu Records; Labelcode: LC 06761

Youttube-Trailer https://www.youtube.com/watch?v=D0s1G2sR8ro

Mehr Infos zum tiger gibt es im Internet unter www.tiger-solo.de und bei ihm auf Facebook und Instagram

Info- und Bildquelle: Marabu Records

