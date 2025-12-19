Mehr als eine Ansiedlung: Ein Leuchtturm für nachhaltige Technologien entzündet sich in der Lausitz

*Green Future Private Circle begleitet 80-Millionen-Euro-Investment des kanadischen Hightech-Unternehmens Genoptic im Lausitz Science Park – Ein Blueprint für transformative Regionalentwicklung*

Die Transformation einer Region gelingt nicht durch einzelne Projekte, sondern durch strategische Impulse, die Wellen schlagen. Die jüngste Entscheidung des kanadischen Hightech-Unternehmens Genoptic, sein europäisches Center of Excellence im Lausitz Science Park (LSP) zu errichten, ist genau ein solcher Impuls. Für den Green Future Private Circle ist diese von uns begleitete 80-Millionen-Euro-Investition mehr als ein Standorterfolg – sie ist die praktische Umsetzung unserer Überzeugung, dass Kapital der entscheidende Katalysator für eine regenerative Zukunft sein kann.

Warum Cottbus? Die Logik hinter dem Leuchtturm

Die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird, lautet: Warum ausgerechnet die Lausitz? Die Antwort liegt in der einzigartigen Verdichtung von Kompetenz, Infrastruktur und Vision. Der LSP ist nicht irgendein Gewerbepark; er ist das europaweit erste „Net Zero Valley“, ein mit 4 Milliarden Euro EU-gefördertes Ökosystem für klimaneutrale Spitzentechnologien.

Hier findet Genoptic das, was ein skalierendes Hightech-Unternehmen braucht:

-Weltklasse-Forschung: Fraunhofer, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die BTU Cottbus-Senftenberg.

-Industrielle Anker: von LEAG und BASF Schwarzheide über die Deutsche Bahn bis hin zu Rolls-Royce.

-Zukunftsprojekte wie „CHESCO“ für elektrisches Fliegen, die als ideale Testfelder für Genoptics KI-gesteuerte Effizienztechnologien dienen können.

Dieses Umfeld ermöglicht keinen abgeschotteten Firmencampus, sondern aktiven Technologietransfer vom Labor in die Anwendung – und das in Rekordzeit.

Die Technologie: Nachhaltigkeit, die sich rechnet

Genoptic bringt ein Portfolio von 151 Patenten mit. Im Fokus stehen marktreife Lösungen, die ökologischen und ökonomischen Nutzen verbinden:

1.Der NanoGEN-Chip: Stellt die Effizienz von Displays auf eine neue Stufe (91 % Energieersparnis).

2.Das integrierte Hybrid-System: Eine All-in-One-Lösung aus Solar, Batterie, Wechselrichter und steuernder KI für dezentrale Energiesysteme.

3.Die Nano-Meta-Cap-Technologie: Ermöglicht leichte, flexible Energiespeicher – ein Schlüssel für die mobile Industrie von morgen.

4.Das KI-gesteuerte Nano-Anzuchtbeleuchtungssystem: Revolutioniert das Vertical Farming durch dreifach höhere Flächeneffizienz.

Hinter diesen Produkten steht eine hauseigene, patentierte KI, die alle Systeme steuert – und die nun im Herzen Europas weiterentwickelt wird.

Unsere Rolle: Vom Kapitalgeber zum strategischen Architekten

Der Green Future Private Circle versteht sich nicht als passiver Investor. In dieser Transformation waren wir Vernetzer, Übersetzer und strategischer Begleiter. Unser über 20 Jahre gewachsenes, stabiles globales Netzwerk half, die komplexen Herausforderungen einer transatlantischen Expansion zu adressieren.

Wir haben die Brücke geschlagen zwischen der visionären Führung von CEO Sam Scherwitz und dem dynamischen Ökosystem in der Lausitz. Unser Ansatz zielt immer darauf ab, Wertschöpfungsketten zu schließen und regenerative Kreisläufe in Gang zu setzen. Genoptic in Cottbus anzusiedeln, heißt, einen Kristallisationspunkt zu schaffen, der weitere innovative Unternehmen, Forscher und Talente anziehen wird.

Ein Modell mit Signalwirkung

Diese Partnerschaft ist ein Blueprint. Sie zeigt, wie private Investorengemeinschaften mit langfristiger Perspektive und fokussiertem Impact-Ansatz entscheidende Impulse setzen können. Es geht nicht um schnelle Rendite, sondern um den Aufbau von resilienten Wertschöpfungszentren, die unseren Planeten schützen und regionale Wirtschaftskraft stärken.

Die Lausitz, eine Region im Wandel, wird damit zum international sichtbaren Beweis: Der Übergang in eine grüne Zukunft ist die größte ökonomische Chance unseres Jahrhunderts. Und Cottbus ist bereit, sie zu ergreifen.

Gemeinsam setzen wir Kapital in Wirkung um.

Über den Green Future Private Circle:

Der Green Future Private Circle ist eine exklusive Gemeinschaft, die gezielt in transformative Unternehmen und Projekte investiert, die Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen. Unser Netzwerk bietet Mitgliedern Zugang zu handverlesenen Opportunities, Deep-Dive-Analysen und einem direkten Austausch mit Pionieren des Wandels.

