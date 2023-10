Ein Onlineshop für 3D Druckdienstleistungen: Schneller 3D Druck Service bei 3DBAVARIA

Weil Zeit ein entscheidender Faktor in der Welt des industriellen 3D Drucks ist.

In der Welt des 3D Drucks sind Präzision, Geschwindigkeit und Qualität entscheidend. Die 3DBAVARIA GmbH & Co. KG aus Barbing bei Regensburg hat als führender Anbieter von 3D Druck Dienstleistungen nun den Zugang zur additiven Fertigung revolutioniert und dabei auf innovative Online-Lösungen gesetzt.

Seit Jahren ist 3DBAVARIA ein etablierter und vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die industrielle 3D Drucklösungen suchen. Mit Fokus auf fortschrittliche Neuerungen bei bewährten 3D Drucktechnologien, darunter das selektive Lasersintern (SLS), die HP Multi Jet Fusion (HP MJF) und die Schmelzschichtung (FDM), hat sich 3DBAVARIA in der Branche einen Namen gemacht.

Das beliebte und bewährte Herzstück von 3DBAVARIA ist der benutzerfreundliche Onlineshop, der wie ein Kalkulator funktioniert. Diese Plattform wurde auf der eigenen Webseite eingebunden, um den Bestellvorgang von 3D Druck Bauteilen für Industrieunternehmen noch effizienter und zugänglicher zu gestalten. Maßgeschneiderte Bauteile schnell und effizient bestellen – ein großer Vorteil, insbesondere für Serien- und Kleinserienproduktionen. Kunden können ihre CAD-3D-Modelldaten hochladen und in Echtzeit präzise Angebote für den industriellen 3D Druck erhalten. Dieser innovative Ansatz spart nicht nur Zeit, sondern optimiert auch den gesamten Bestellprozess.

Zudem besteht die Möglichkeit im Kalkulator auch zusätzliche Nachbearbeitungsschritte wie das Einfärben der Bauteile zu kalkulieren. Dieser effiziente ganzheitliche Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihre 3D Druck Projekte umfassend zu planen und in Auftrag zu geben, ohne kostbare Zeit mit komplexen Abstimmungen zu verschwenden.

Dominik Haselbeck, Geschäftsführer von 3DBAVARIA, betont die Bedeutung des vereinfachten Bestellvorgangs dank Kalkulator: „Unsere Plattform bietet eine moderne Lösung für Unternehmen, die individuelle industrielle 3D Druck Bauteile in hoher Qualität benötigen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Kunden, ihre 3D Daten problemlos hochzuladen, das gewünschte Material auszuwählen, sofortige Angebote (auch im PDF-Format) für 3D Druckbauteile zu erhalten und nach Freigabe direkt über die Plattform zu bestellen. Das optimiert und beschleunigt den internen Bestellprozess der Kunden erheblich und spart dadurch Zeit und Kosten!“

Schnelle Lieferzeiten als Schlüssel zur Effizienz: Die Zeit ist ein entscheidender Faktor in der Welt des industriellen 3D Drucks. Hier erkennt 3DBAVARIA die Wichtigkeit und setzt hohe Standards: Das Unternehmen bietet beeindruckend schnelle Lieferzeiten im Vergleich zu vielen Wettbewerbern. Dies ist besonders für Industriekunden von unschätzbarem Wert, wenn Projekte schnell und effizient abgewickelt werden müssen.

3DBAVARIA hat das Ziel, die Prozesse für den industriellen 3D Druck weiter zu optimieren, um auch in Zukunft erfolgreicher externer Produktionspartner für führende Industrieunternehmen zu sein und zu werden. In diesem aufstrebenden Unternehmen wird auch im Alltag stets Innovation und Effizienz in den Mittelpunkt gestellt. Der eigene Online-Kalkulator hat den Bestellprozess für Kunden bereits erheblich verbessert und beschleunigt und kompetente Beratung sowie die schnellen Lieferzeiten machen das Unternehmen zu einem bewährten verlässlichen Partner für Industrieunternehmen.

Wenn Sie mehr über 3DBAVARIA und ihre Dienstleistungen erfahren möchten, besuchen Sie gerne die offizielle Website des Unternehmens: www.3dbavaria.com

Ihr 3D Druck Dienstleister für professionellen 3D-Druck Service. Wir unterstützen Sie bei der Fertigung hochwertiger Prototypen, Funktionsteilen und Kleinserien aus Kunststoff.

SLS, HP MJF und FDM

Große Materialauswahl

Lieferzeit ab 2 Werktagen

Sofortangebot online erhalten

Persönliche Beratung

Unkomplizierte Bestellung

Firmenkontakt

3D Druckservice 3DBAVARIA

Dominik Haselbeck

Gutenbergstr 14

93092 Barbing

09401 5399470



http://www.3dbavaria.com

Pressekontakt

RENOARDE Marketing und Design Regensburg und Wien

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941 56813619



http://www.renoarde.de

