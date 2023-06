Ein Schirm für den perfekten Sommertag

Von der Morgensonne bis zum Sundowner, Sonnenschirmmodell Apoll ist die erste Wahl für alle, die die schönste Zeit des Jahres auf Terrasse und Balkon verbringen.

Im Knirps Apoll Mittelmastschirm vereinen sich neueste Entwicklung und frisches Design auf elegante Art und Weise. Die gesamte Schirmkonstruktion als auch das Design wurden einmal grundlegend überarbeitet. Für die Entwicklung von Kurbelgehäuse und Top maßgeblich mitverantwortlich ist die Zusammenarbeit mit dem Designstudio Design Ballendat. Ziel war es einen Schirm zu kreieren, der in seiner puristischen und reduzierten Optik einen exklusiven Look für moderne Terrassen und Balkone schafft. Robustheit in der Konstruktion und eine leichte, elegante Optik gehen Hand in Hand mit den edlen Materialien und bis ins Detail durchdachten Funktionen. Die automatische Knick-Funktion Knirps Easy Tilt® ermöglicht eine Neigung von bis zu 30 °, mithilfe der praktischen Höhen- und Tiefenverstellung lässt sich das Schirmdach bis zu 30 Zentimetern in seiner Höhe anpassen. Diese Möglichkeit der individuellen Anpassung ist vor allem dann hilfreich, wenn der Schirm unter einem darüberliegenden, tief stehenden Dachvorsprung oder auf einem kleineren Balkon aufgestellt werden soll. Die Funktionen Knirps Easy Tilt® und Höhenverstellbarkeit garantieren Schatten bei jedem Sonnenstand, selbst dann, wenn die Sonne bereits tief steht. Die leichtgängige Kurbel verfügt über einen funktionalen Griff, der nach dem Gebrauch elegant eingeklappt werden kann. Das Gestell aus korrosionsbeständigem, eloxiertem Aluminium sorgt für Langlebigkeit, der PFC-freie Bezug verfügt über einen UV-Schutz von 80 nach UV-Standard 801 und einer Lichtechtheit von Stufe 6 bis 7. Zudem gibt Knirps eine 5-Jahres-Garantie auf den Apoll in jeder Ausführung. Für den Fall einer Beschädigung übernimmt die Reparatur gerne der Reparaturservice in den hauseigenen Werkstätten. Den Knirps Apoll, Gewinner des German Design Awards 2023, gibt es in sechs Farben und vier Ausführungen, von rund über quadratisch bis hin zu zwei rechteckigen Modellen. In der limitierten Sonderedition Black Edition ist Apoll in der Größe 240 x 240 in Schwarz und Light Grey erhältlich. Das Besondere ist, dass hier auch das Gestell sowie die Dachkonstruktion schwarz und aus pulverbeschichtetem Aluminium sind. Edler und eleganter kann ein Schirm gar nicht aussehen.

Die zu den Knirps Apoll Modellen passenden Sockel sind aus elegantem Granit oder modernem, dunklem Stahl und sorgen für Standfestigkeit und Stabilität, auch wenn mal eine Böe kommt. Dank Rollen oder Trolleyfunktion, je nach Ausführung, kann jeder Sockel mit wenig Aufwand positioniert und bewegt werden.

Knirps Apoll ist mit einem Durchmesser von 290 Zentimetern, den Maßen 240 x 240 oder 260 x 165 Zentimetern sowie in der für Balkone empfohlenen Größe von 230 x 150 Zentimetern erhältlich. Das Modell 240×240 mit silberfarbenem Gestell ist übrigens Gewinner des German Design Awards. Bei den Farben kann aus Black, Dark Grey, Light Grey, Bordeaux, Sand oder Nature gewählt werden, das Gestell ist silberfarben.

Knirps gehört zu den weltweit führenden Marken im Accessoire-Segment Schirm. Seit 1928 der erste zusammenlegbare Taschenschirm erfunden wurde, steht die deutsche Traditionsmarke Knirps für ein einzigartiges Qualitätsversprechen und für stetige Innovationen bei Schirmen und anderen Produkten, die vor Wetter schützen. Zum Beispiel Sonnenschirme, für die das Unternehmen seit Einführung 2012 bereits mehrfach mit der international begehrten Designtrophäe „red dot design award“ sowie anderen Designpreisen ausgezeichnet wurde. Knirps ist weltweit anerkannt als die führende Premium-Schirmmarke. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.knirps.com

