Eine Ergänzung, die zu jedem Kostüm passt

Selbstklebende Bärten

Sind Sie bereit, Ihr Aussehen für die kommende Karnevals- oder Maskenkostümparty zu verändern? Dann ist das 36-fache Set mit selbstklebenden Bärten mit verschiedenen Schnurrbärten genau das Richtige für Sie! Dieses Kostüm-Accessoire ist die perfekte Ergänzung zu jedem Outfit und lässt Sie sicher aus der Masse herausstechen.

Mit 36 verschiedenen Varianten können Sie die perfekte Kombination aus Bart und Schnurrbart für Ihr gewünschtes Kostümthema finden. Egal, ob Sie sich als Pirat, Cowboy oder sogar als berühmte Persönlichkeit verkleiden wollen, mit diesen selbstklebenden Bärten sind Sie bestens ausgestattet. Das Set enthält schwarze, weiße, blonde und braune Farboptionen, so dass für jede Haarfarbe eine perfekte Kombination dabei ist.

Eine der besten Eigenschaften dieser selbstklebenden Bärte ist ihre Bequemlichkeit. Sie müssen nicht mehr stundenlang versuchen, den perfekten Bart mit Make-up zu schminken oder falsche Gesichtsbehaarung mit unordentlichem Kleber zu befestigen. Ziehen Sie einfach die Schutzfolie ab und kleben Sie den Bart und Schnurrbart direkt auf Ihr Gesicht. Das geht schnell, einfach und mühelos.

Diese Bärte sind nicht nur einfach in der Anwendung, sondern auch haltbar und langlebig. Sie sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und halten eine ganze Nacht lang Party und Tanz aus, ohne ihre Klebrigkeit zu verlieren. Du kannst sie getrost die ganze Nacht tragen, ohne dir Sorgen zu machen, dass sie abfallen oder sich lösen.

Die Vielseitigkeit dieses Sets ist wirklich bemerkenswert. Egal, ob du an einer Mottoparty, einem Cosplay-Event oder einer Theateraufführung teilnimmst, diese Bärte sind der perfekte Abschluss für dein Kostüm. Sie verleihen deinem Charakter einen authentischen und realistischen Touch, der ihn zum Leben erwecken wird.

Beschränken Sie sich nicht auf eine einzige Kostümidee. Mit den 36 verschiedenen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, kannst du deinen Look für jede Veranstaltung ändern. Ob als weiser Zauberer, schelmischer Gnom oder lässiger Gentleman – die Möglichkeiten sind endlos.

Wenn du dein Kostüm auf die nächste Stufe heben willst, vergiss nicht, ein paar Accessoires hinzuzufügen, die deine neue Gesichtsbehaarung ergänzen. Kombiniere deinen Bart und Schnurrbart mit einem Hut, einer Brille oder einer Requisite, die zu deinem Charakter passt. Diese Liebe zum Detail macht dein Kostüm zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Produktmerkmale:

– Set mit 36 selbstklebenden Bärten und Schnurrbärten.

– Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Blond und Braun.

– Einfaches Aufkleben und Entfernen ohne Rückstände.

– Perfekt, um Ihrem Kostüm einen lustigen und realistischen Touch zu verleihen.

– Ideal für Karneval, Maskenpartys, Halloween und Theatervorstellungen.

– Kann sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern verwendet werden.

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien für lange Haltbarkeit.

– Verbessern Sie Ihr Kostüm und verwandeln Sie sich in verschiedene Figuren mit unterschiedlichen Gesichtsbehaarungen.

– Verleiht jedem Kostüm einen Hauch von Authentizität und Laune.

Das 36-fache Set selbstklebender Bärte ist das perfekte Kostümzubehör für Karnevals- und Maskenkostüme. Das Set enthält verschiedene Schnurrbärte in den Farben schwarz, weiß, blond und braun, die Sie beliebig miteinander kombinieren können, um den perfekten Look zu kreieren.

36x selbstklebend Bärte mit div. Schnurrbart Schnurbert Bart Fake Moustache Schnauzer zum Ankleben zu Fasching & Karneval —>> JETZT KAUFEN

Wenn Sie also auf Ihrer nächsten Kostümparty ein Zeichen setzen wollen, ist das 36-fache Set selbstklebender Bärte mit verschiedenen Schnurrbärten ein unverzichtbares Accessoire. Mit der einfachen Anbringung, dem strapazierfähigen Design und der großen Auswahl an Optionen wirst du mit Sicherheit alle Blicke auf dich ziehen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Machen Sie sich bereit, Ihr Alter Ego zu umarmen und mit diesem fantastischen Kostümzubehör in eine Welt voller Spaß und Aufregung einzutauchen.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.