Eine Herzensangelegenheit: GEZE spendet 100.000 Euro an die UNICEF Nothilfe

Leonberg, 30. November 2023 – Sich als Unternehmen nachhaltig sozial zu engagieren, das hat bei GEZE eine lange Tradition – auch und gerade zu Weihnachten. In diesem Jahr spendet das Familienunternehmen mit Sitz in Leonberg bei Stuttgart 100.000 Euro an die Nothilfeprogramme des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. So kommt das Geld Kindern auf der ganzen Welt zugute.

Kinder im Fokus der diesjährigen Spende

„Wir leben in unruhigen Zeiten angesichts der vielen Krisenherde auf der Welt. Viele Menschen leiden täglich unter den Folgen von Krieg, Naturkatastrophen oder Hunger. Da fällt es schwer zu entscheiden, wie man am besten helfen kann“, sagt Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance bei GEZE. Gerade zu Weihnachten, der Zeit der Besinnlichkeit, der Familie und des zwischenmenschlichen Zusammenhalts, möchte GEZE die Kleinsten in den Fokus stellen: „Kinder sollten überall auf der Welt in Frieden und Freiheit aufwachsen und ein lebenswertes Leben ohne Angst führen können. Denen zu helfen, die das leider nicht können, ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Alber.

Schnelle und umfassende humanitäre Hilfe

Weil es auf der ganzen Welt Millionen hilfsbedürftiger Kinder gibt, hat sich GEZE in diesem Jahr für eine projektungebundene Weihnachtsspende im Rahmen der UNICEF-Aktion „Spenden statt Schenken“ entschieden. Dafür verzichtet das Unternehmen auf Weihnachtsgeschenke für Kunden. „Damit unsere Spende unkompliziert und ohne Umwege genau dort ankommt, wo sie gerade am dringendsten benötigt wird, geht das Geld an die Nothilfe von UNICEF. Sie leistet schnelle und umfassende humanitäre Hilfe in akuten Krisen- und Katastrophengebieten weltweit“, sagt Sandra Alber. „Auf diese Weise kann die Hilfsorganisation selbst über die Summe verfügen und das Geld für diejenigen einsetzen, die es am nötigsten brauchen.“

Tatsächlich kann UNICEF mit dem Geld viel bewirken. So kann das UN-Kinderhilfswerk für 100.000 Euro beispielsweise mehr als 1.800 Hygienesets mit Wasserreinigungstabletten und Hygieneartikeln zum Schutz vor Krankheiten bereitstellen, über 2.000 schwer mangelernährte Kinder sechs Wochen lang mit hochwirksamer Erdnusspaste versorgen oder Lernmaterialen und Spielsachen beschaffen, die 8.000 Kindern den Zugang zum Lernen und Spielen ermöglichen.

UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis seit 160 Jahren herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service. 2023 feiert das Familienunternehmen sein 160. Gründungsjubiläum.

Bildquelle: © UNICEF