Latte Prävenzione für Immunsystem & harte Knochen*

Die Milch mit 20-mal mehr Vitamin D3 als natürliche Milch

dDrei-Milch mit wichtigen Gesundheitsbenefits:

Die Milch mit dem Sonnenvitamin enthält 20-mal mehr natürliches Vitamin D3 als übliche Milch und passt in deshalb ideal in den täglichen Ernährungsplan für Menschen aller Altersgruppen – ob als Schulmilch, Seniorenmilch oder einfach als Frühstücksmilch. Milch enthält von Natur aus das für den Knochenbau wichtige Kalzium und hilft den Verlust von Knochenmaterial zu reduzieren. Deshalb trägt dDrei-Milch auf der Verpackung zurecht die Gesundheits-Claims* der EFSA (europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit). Für jede dieser Disziplinen bekommt dDrei-Milch die Bestnote und erweist sich als ideal für Kita und Schule. So viele Benefits bietet kein anderes Schulgetränk.

Wie kommt so viel natürliches Vitamin D3 in die Milch?

„Kinder sollten Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte wertschätzen und ein gesundheitsförderliches Ernährungsverhalten entwickeln.“ Diese Initiative wird unterstützt durch das EU-Schulmilchprogramm und ergänzt sich ideal mit der einzigartigen Innovation der Milch mit dem Sonnenvitamin.

Und wie kommt man an diese einzigartige Schulmilch? Sie wird per Klick im Internet bestellt, nach Hause geliefert und kann jeden Morgen in der Schultasche mitgenommen werden.

Und es wird noch besser, es gibt Zuschuss! Der Clou. Wir verkaufen via Internet direkt an die Kunden, sparen den gesamten Profit der Händler und spendieren einen Zuschuss von 20 Cent für ALLE bestellten Portionen. Als Nachweis reicht die Bestätigung der Eltern, dass ihr Kind eine Kita oder Schule besucht. Sobald uns dieser Nachweis vorliegt wird jede Bestellung mit einem Nachlass von 20 Cent pro Portion nach Hause geliefert.

Wissen die Eltern das schon?

Die dDrei-Milch wird in Deutschland erforscht, entwickelt und hergestellt. Mit einer 250ml-Packung wird die gesamte Referenzmenge für die tägliche Zufuhr an Vitamin D3 voll gedeckt. Ein Nachlass bei Großabnahme ist auf Anfrage ebenfalls möglich.

*EFSA-Claims

Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.

Vitamin D trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.

Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei.

Die Milchkristalle GmbH hat sich auf Produktion und Vertrieb von dDrei-Schulmilch spezialisiert, die besonders viel von dem wertvollen Sonnenvitamin D3 enthält. Sie vertreibt praktische, kleine Packungen mit 250ml, die per Klick nach Hause kommen und in jede Schultasche passen. Der Vitamin-D-Gehalt der dDrei-Milch ist bis zu 20-fach höher als bei konventionell produzierter Milch. Die dDrei-Milch wird über den firmeneigenen Onlineshop sowie ausgewählte Hofläden und Supermärkte vertrieben.

