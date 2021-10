Eine Katastrophenschutz-App für die persönliche Krisenvorsorge

Sie erinnert sogar automatisch daran, wenn Produkte des eigenen Notvorrats ablaufen.

Zum Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober 2021 veröffentlicht das Wuppertaler Start-up READY24.COM eine kostenfreie App, die eine Lücke in der privaten Katastrophenvorsorge schließt: Die neue App verwaltet Notvorräte und Inhalt des persönlichen Notgepäcks für die ganze Familie. Sie erinnert rechtzeitig daran, wenn Artikel ablaufen und gibt wertvolle Tipps für das Verhalten in verschiedensten Katastrophensituationen.

Gründer Bo Freimuth weiß, warum es neben NINA, Katwarn und BIWAPP noch eine weitere App für den Katastrophenschutz geben sollte: “Wir bieten seit 2016 vorgepacktes Notfallgepäck an. Eine der meistgefragten Zusatzleistungen ist unser Erinnerungsservice für den Fall, dass Produkte im Notfallvorrat ablaufen. Mit der READY24-App können die persönlichen Vorräte nun pro Familienmitglied – sogar für die Haustiere – erfasst werden. Rechtzeitig, bevor Nahrung oder Medizin abläuft oder wenn zum Beispiel Batterien ausgetauscht werden sollten, erinnert unsere App daran. Das kann bisher noch keine andere Katastrophenschutz-App auf dem deutschen Markt.”

Kostenloser Download

Die jetzt verfügbare Version ist erst der Anfang: In mehreren Ausbaustufen kommen weitere Funktionen hinzu. Geplant sind unter anderem ein SOS-Notruf, der die aktuellen Koordinaten einer Person an zuvor ausgewählte Kontakte versendet, sowie ein interaktiver Notfallplan, in denen Familien festlegen, wo sie sich im Notfall treffen, woran zu denken ist und wie sie die Ruhe bewahren können. Heruntergeladen werden kann die READY24-App kostenlos und ab sofort für iOS und Android. Ein Link zum Download befindet sich auf https://app.ready24.com

Der Erfolg spricht für sich

“Wer vorbereitet ist, spart Zeit, die er im Katastrophenfall oft nicht hat”, so Freimuth und wünscht sich, dass die neue App daran einen Anteil hat. Dass das Konzept funktioniert, bestätigen dem Gründer nicht nur die Zahlen: An Tausende Kunden hat das Start-up bereits die eigenentwickelten “Fluchtrucksäcke” geliefert. Tendenz steigend. Aus Kooperationen mit Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz-Ämtern sammelt das Team von READY24.COM wertvolles Zusatzwissen, das es an seine Kunden direkt weitergibt.

In wenigen Minuten auf die Krise vorbereitet

Für Bo Freimuth ist das Projekt eine Mischung aus Herzensangelegenheit und dringend notwendiger Pionierarbeit. Zusammen mit seiner Frau war er über 5 Jahre als ehrenamtlicher Helfer in Afrika und hat die Erfahrungen von dort mit ins READY24-Equipment gepackt: “Wir haben dort anderen geholfen, denen es nicht so gut ging wie uns. Und wir haben Menschen kennengelernt, die sich noch viel mehr eingebracht haben als wir. Da sind Leute, die aus ihrem tiefsten Herzen anderen helfen wollen und wirklich rund um die Uhr bereit dazu sind. Diese Leute haben uns zu “Ready24″ inspiriert.” Sowohl die neue App von READY24.COM als auch ihr Notgepäck ist so konzipiert, dass man im Notfall Equipment und Vorräte teilen kann. Freimuth selbst hofft, dass er anderen wiederum damit helfen kann, für den Notfall vorbereitet zu sein, indem seine vorgepackten Sets den Käufern einen Großteil der Planung und des Packens abnehmen. Denn dass sich die meisten seiner Kunden nicht gern länger als nötig mit der Krisenvorsorge beschäftigen, ist auch für ihn kein Geheimnis.

READY24.COM ist eine Marke der Orgidea Ready24 UG mit Bo-Lennart Freimuth als Geschäftsführer. Das Unternehmen wurde mit Venture Capital gegründet und befindet sich in der ersten Finanzierungsrunde.

Unternehmenssitz: Sonnborner Str. 27, 42327 Wuppertal

Gründung : Februar 2016 in Wuppertal durch Bo-Lennart Freimuth und Daniel Graf

Anzahl Mitarbeiter: 8

Fokus: Produkte und Dienstleistungen zur persönlichen Krisenvorsorge: vorgepackte & einsatzbereite Fluchtrucksäcke, Notvorräte, App mit Notfall-Tipps und Packlisten-Funktion

Produkteinführung: Herbst 2016

Geschäftsführer: Bo-Lennart Freimuth

Der Gründer

Bo-Lennart Freimuth hat sein erstes Unternehmen 1998 – noch während seiner Schulzeit – gegründet. Es folgten Auszeichnungen und Awards, u. a. 2001 beim Gründerwettbewerb Multimedia des damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und Informationstechnologie. Nach seinem Engagement in Afrika war er seit 2016 als Berater für einen international tätigen Investor bei Proof-of-Concept und Proof-of-Scalability Studies in Start-ups tätig. Außerdem ist er seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der Digital-Agentur Orgidea Limited, ebenfalls mit Sitz in Wuppertal.

