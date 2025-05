Einfach installiert, besser beraten: PIONIERKRAFT überzeugt mit neuem PARTNER-Portal auf der Intersolar 2025

Mit dem PIONIERKRAFTwerk 3.0 bringt PIONIERKRAFT die nächste Generation seiner Energy-Sharing-Lösung auf den Markt – erstmals mit dem dazugehörigen PARTNER-Portal für Installateure. Die neue Plattform ergänzt das bestehende System aus PIONIERKRAFTwerk 3.0, PIONIERKRAFTlink und PIONIER-Portal und vereinfacht den gesamten Installationsprozess deutlich.

Hauptbestandteil des PARTNER-Portals ist der neue Installationsassistent, der Schritt für Schritt durch die Installation führt, alle installierten Geräte prüft und bei Bedarf gezielt Hinweise zur Fehlerbehebung gibt. Ergänzt wird der Installationsassistent durch anschauliches Bild- und Videomaterial. Ziel ist eine schnelle, zuverlässige Inbetriebnahme – ohne Zusatzaufwand und unterstützt durch ein effizientes Schulungsangebot. Die neue PARTNER-Akademie ist im PARTNER-Portal enthalten. Installateure werden hier regelmäßig durch Webinare zur Installation und Verwaltung des PIONIERKRAFT-Systems geschult.

„Mit dem PARTNER-Portal schließen wir eine Lücke in unserem System“, sagt Andreas Eberhardt, Mitgründer und Geschäftsführer von PIONIERKRAFT. „Die Technik ist ausgereift, die Nachfrage steigt – jetzt kommt es darauf an, dass die Umsetzung vor Ort noch einfacher und sicherer gelingt – das haben wir mit unserem PARTNER-Portal geschafft.“

Das PARTNER-Portal ist Teil der Energy-Sharing-Lösung rund um das PIONIERKRAFTwerk 3.0. Gemeinsam mit dem PIONIERKRAFTlink steuert das PIONIERKRAFTwerk 3.0 den lokalen Stromfluss im Gebäude – unabhängig vom Netz, aber gesetzeskonform. Ergänzt wird das System durch das PIONIER-Portal für Vermieter und Mieter, das Energieflüsse transparent macht, die Abrechnung automatisiert und die Verwaltung vereinfacht.

Die neue Lösung wurde vom 7.-9. Mai auf der Intersolar vorgestellt. Auf der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft treffen sich jedes Jahr Installateure, Netzbetreiber, Energieversorger, Stadtwerke, Planer und Dienstleister – und damit genau die Akteure, die den Wandel im Energiemarkt vorantreiben.

PIONIERKRAFT wurde 2019 von Andreas Eberhardt und Nicolas Schwaab in München gegründet. Mit seiner innovativen Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistung bietet das junge Unternehmen erstmals eine Möglichkeit, selbst erzeugte Energie lokal und ab der ersten Partei profitabel mit anderen zu teilen. Nach erfolgreichen Pilotprojekten im süddeutschen Raum konnte sich das PIONIERKRAFTwerk seit November 2021 in kürzester Zeit am Markt etablieren und kommt mittlerweile in hunderten Projekten im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz. Andreas Eberhardt, Co-Gründer von PIONIERKRAFT, wurde 2021 im „Forbes 30 Under 30 Europe-Ranking“ für seine Vision „alle Menschen mit bezahlbarer und sauberer Energie zu versorgen“, als einer der erfolgreichsten Jungunternehmer ausgezeichnet. Diese Vision treibt das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachpartnern und namhaften Herstellern aus der PV-Industrie weiter voran. Seit Ende 2022 ist das PIONIERKRAFT-System am Markt und befindet sich mit dem PIONIERKRAFTwerk 3.0 in der mittlerweile dritten Produktgeneration.

