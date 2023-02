Einstellungstest-Portal für Verwaltungsfachangestellte

Ömer Bekar und sein Team haben ein neues Projekt gestartet, das allen Bewerbern, die eine Karriere in der Verwaltung anstreben, helfen wird. Das Team hat ein vollständiges Portal erstellt, das speziell auf den Einstellungstest für Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungswirte und Diplom-Verwaltungswirte ausgerichtet ist. Das Portal bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Lösung von Aufgaben und wurde speziell für Laufbahnen in Städten, Kommunen und Ländern konzipiert. Schon jetzt verzeichnet das Team hunderte Besucher pro Tag, die sich effektiv mit der Seite auf den Einstellungstest vorbereiten. Einstellungstest für Verwaltungsfachangestellte

Das Portal umfasst einen kostenfreien Bereich mit über 2500 Fragen und Antworten sowie einen kostenpflichtigen Bereich mit über 8000 Fragen und Antworten. Besonders stolz ist das Team auf seine Erfolgsquote: Über 91% der Teilnehmer, die sich auf der Seite stadtverwaltungstest.de vorbereiten, bestehen am Ende den Einstellungstest bei der Stadt oder Gemeinde. Um diese Quote aufrechtzuerhalten, müssen Ömer Bekar und sein Team die Testmodule stets auf dem neuesten Stand halten. „Mittlerweile aktualisieren wir den Kurs wöchentlich, und ein Team von 12 Frauen und Männern arbeitet täglich daran“, so Ömer Bekar.

