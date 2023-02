Aktion 2023 bei textwerk: Verbreiten Sie jetzt Ihre News professionell und preisgünstig

Aktion 2023: textwerk startet mit einer Aktion ins Jahr 2023. Alle Buchungen im Februar 2023 erhalten einen Rabatt von 15%.

Wien, im Februar 2023. Tue Gutes und rede darüber. Wie wahr. Das können Unternehmen nun im Februar 2023 bei textwerk noch kostengünstiger machen; in Form von klassischer PR, ohne langfristige Verträge. Für den Fall, dass sich gerade – oder in absehbarer Zeit – Neuigkeiten in oder aus Ihrem Unternehmen auftun und Sie diese in den Medien veröffentlichen wollen, sollten Sie sich daher einmal unseren Kampagnenrechner anschauen. Damit können Sie Ihre PR-Kampagne mit ein paar Klicks selbst planen und sehen auch gleich, wie günstig professionelle Pressearbeit sein kann.

Aktion-2023

Wenn Sie Ihre PR-Kampagne noch im Februar buchen, erhalten sie im Rahmen der Aktion-2023 einen Sonderrabatt in der Höhe von 15%. Sie zahlen beispielsweise für eine komplette Aktion (Verteiler: Profi) statt 1.080 Euro nur 918 Euro – und die schnellsten 10 erhalten als Goodie die Verbreitung ihrer Inhalte auf deutschsprachigen PR-Online-Portalen im Wert von 300 Euro kostenlos dazu, damit sie auch im Google-Ranking weiter rauf wandern!

Nutzen Sie einfach den Kampagnenrechner und lassen Sie sich Ihr unverbindliches Angebot für die PR-Kampagne Ihrer Wahl zusenden. Erweitern Sie den Anfragetext im Formular einfach den Promo-Code: Aktion-2023. Ich melde mich dann umgehend bei Ihnen, um die Details zu besprechen.

Viel Spaß beim Ausprobieren des Tools!

Die textwerk GmbH wurde am 1. November 2012 vom langjährigen Journalisten Mag. Peter Suwandschieff und der PR-Expertin Mag. Eva Mandl gegründet. Beide halten je 50% der Anteile der modernen PR-Agentur, die dem Umstand Rechnung trägt, dass Unternehmen von heute – ob kleiner strukturiert oder groß – vor allem clever und effizient agieren wollen; und dies gilt natürlich auch für die Unternehmenskommunikation bzw. für eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Ob klassische Pressearbeit (Text, Verteiler, Versand, Nachbearbeitung) oder PR-Videos (Videobotschaft, Produktvideo, Imagefilm), das textwerk-Angebot besteht ausschließlich aus Einzelleistungen, die je nach Bedarf kombiniert und als einmalige Kampagnen bzw. Projekte in Anspruch genommen werden.

Kontakt

textwerk e.U.

Peter Suwandschieff

Porzellangasse 14-16

1090 Wien

+

peter.suwandschieff@textwerk.at

https://www.textwerk.at

Bildquelle: ©Wolfilser – stock.adobe.com