Einweg-Besteck: komfortabel und nachhaltig zugleich

Zur Behaglichkeit wohlschmeckender Speisen gehört ein ordentliches Besteck, das gut funktioniert. Unser Einweg Besteck ist robust gefertigt und Sie finden bei uns ein vollständiges Set. Es besteht aus Löffel, Gabel und Messer und für Freunde asiatischer Speisen haben wir Stäbchen. Wir führen Einweg- und Mehrwegbesteck aus Plastik und eine nachhaltige Variante aus splitterfreiem Holz.

Warum ist Einweg Besteck bei den Kunden immer beliebter geworden?

Lesen Sie unsere fünf Gründe, warum Einweg Besteck auf dem Vormarsch ist

Beim Food to Go benutzen immer mehr Menschen auch beim Besteck eine nachhaltige Lösung. Wir haben für Sie diese fünf Argumente gefunden, die diesen Trend bestätigen:

-Große Vielfalt an Bestecklösungen für Sie zur Auswahl

-Robustes Einweg Besteck für wohlschmeckenden Genuss

-Kein mühsames Abspülen von gebrauchtem Einweg Besteck nach einer Party

-Bestecke aus Mehrwegplastik für den dauerhaften Gebrauch

-Holzbesteck als umweltfreundliche Alternative beim Food to Go

Große Vielfalt an Bestecklösungen für Sie zur Auswahl:

Wir haben für Sie neben Gabel, Löffel und Messer auch Stäbchen speziell für Asia Food. Sie haben die Wahl zwischen Einweg Besteck und Mehrwegbesteck aus Plastik oder dem nachhaltigen Holzbesteck. Unser Besteck aus Plastik erhalten Sie in strahlendem Weiß oder als transparentes Besteck.

Robustes Einweg Besteck für wohlschmeckenden Genuss:

Unsere Bestecksets sind hochwertig verarbeitet, damit die Gabel nicht beim Einstechen abbricht. Das Gleiche gilt für das Messer, mit dem Sie Fleischstücke bequem durchschneiden können. Wir möchten, dass Sie Ihr Essen genießen und nicht am Einweg Besteck verzweifeln.

Kein mühsames Abspülen von gebrauchtem Einweg Besteck nach der Party:

Auf Partys, bei Veranstaltungen oder bei Firmenevents ist eine Vielzahl an Gästen zu bewirten. Das leidige Abwaschen von Geschirr und Besteck entfällt, wenn Sie unsere Produkte auswählen. Pappteller und nachhaltiges Einweg Besteck werden nach dem Verzehr der Mahlzeit einfach vorschriftsmäßig entsorgt.

Bestecke aus Mehrwegplastik für den dauerhaften Gebrauch:

Als saubere Lösung zum Schutz der Natur haben wir Besteck aus Mehrwegplastik für Sie entwickelt. Es ist robuster konstruiert als das Einweg Besteck und kann nach dem Spülen wiederverwendet werden. Mit dem hochwertigeren Design dieses Bestecks punkten Sie auf Veranstaltungen und Partys.

Holzbesteck als umweltfreundliche Alternative beim Food to Go:

Unsere Ökovariante ist das nachhaltige Holzbesteck, das gleichzeitig praktisch ist und durch schlichte Eleganz beeindruckt. Das aus robustem Material gefertigte Besteck ist splitterfrei, damit sich beim Gebrauch niemand verletzt. Das Holzbesteck ist aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und stammt aus Wäldern, die dafür angepflanzt wurden.

Hochwertiges Einweg Besteck für mehr Komfort beim Food to Go

Essen macht Spaß, wenn die Gabel bequem zu handhaben ist und das Messer perfekt schneidet. Mit unserem hochwertigen Einweg Besteck haben Sie genau dieses erfreuliche Geschmackserlebnis beim Essen zum Mitnehmen. Wir haben für Sie ein komplettes Set, bestehend aus Löffel, Gabel, Messer und Asia-Stäbchen. Das Einweg Besteck von Super8Pack ist praktisch und gleichzeitig nachhaltig zum Schutz der Umwelt.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

