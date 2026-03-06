AS 24-Tankkarte an Bio-LNG-Tankstellen von Knauber

Kooperation erleichtert die Abrechnungsprozesse für europäische Speditionen

Ab sofort können AS 24-Kunden deutschlandweit an allen Knauber-LNG-Tankstellen mit ihrer AS 24-Tankkarte bezahlen. Die Kooperation des Bonner Familienunternehmens Knauber mit dem in ganz Europa agierenden Tankservice-Unternehmen AS 24 erleichtert Logistikern die Routen-Planung sowie die Abrechnungsprozesse. Durch die Partnerschaft kommen sechs Bio-LNG-Tankstellen an strategisch wichtigen Verkehrsachsen zum AS 24-Netzwerk hinzu. Weitere Knauber-Tankstellen sind bereits in Planung.

Netzwerke als Brückenbauer der Energiewende

Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel ist Inhaberin der Knauber Unternehmensgruppe und überzeugt von der Bedeutung solcher Kooperationen:

„Bio-LNG ist ein wichtiger Baustein, um den Schwerlastverkehr klimafreundlicher zu machen. Damit der erneuerbare Kraftstoff noch mehr Akzeptanz erfährt, müssen wir den Zugang so einfach wie möglich gestalten. Dazu sind Kooperationen wie mit AS 24 absolute Wegbereiter, weil sie die Prozesse bei unseren Kunden erleichtern.“

Steffen Eckert, Geschäftsführer der AS 24 Deutschland und Skandinavien, betont:

„Unsere Kunden profitieren direkt von einem erweiterten Bio-LNG-Tankstellennetz. Insbesondere die strategisch günstig gelegenen Standorte in Deutschland, einem der wichtigsten Transitländer Europas, bieten einen echten Mehrwert für den täglichen Einsatz. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und verlässlichen Partner wie Knauber.“

Bio-LNG als Diesel-Alternative für Transportunternehmen

Bio-LNG als erneuerbarer Kraftstoff kann im Straßengüterverkehr einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung aktueller und zukünftiger regulatorischer Anforderungen leisten, denn sowohl die Klimawirksamkeit als auch die Belastung durch Schadstoffe sind im Vergleich zu Diesel stark reduziert. Dies kann im Rahmen der CO2-Bepreisung sowie steuerlich Vorteile für LNG-Flottenbetreiber bringen und die bilanziellen Emissionen deutlich reduzieren. Da Bio-LNG in bestehenden LNG-Fahrzeugen eingesetzt werden kann, stellt es eine unmittelbar verfügbare und praxistaugliche Lösung für Transportunternehmen dar.

Über Knauber

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe.

Mehr Infos: www.knauber.de

Über AS 24

AS 24 wurde 1988 als Einzelunternehmen gegründet und ist heute eine Tochtergesellschaft der Marketing- und Services-Sparte von TotalEnergies. Seit fast 30 Jahren hat sich AS 24 auf den Vertrieb von Kraftstoffen und Dienstleistungen für Transportunternehmer spezialisiert. Mit seinem breiten Netz von über 1.800 Lkw-

Tankstellen und seinem Auftrag, die täglichen Abläufe zu erleichtern, hat sich AS 24 schnell als führender Vertreiber von Lkw-Kraftstoff auf europäischen Straßen etabliert. AS 24 ist in 28 europäischen Ländern vertreten und wird von allen professionellen Spediteuren für die Qualität seines Angebots, die Breite seines Tankstellennetzes, die Sicherheit der Transaktionen und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Preise geschätzt.

