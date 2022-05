Einzigartig: Essbare Farbe macht Obst und Gemüse zum sympathischen Botschafter

Die fruiton GmbH bedruckt und liefert Früchte mit Logo oder Slogan

Köln, im Mai 2022. Obst an den Arbeitsplatz – so beschreibt die fruiton GmbH aus Köln ihre Kernkompetenz. Die Frischespezialisten liefern Obst oder Gemüse körbeweise, appetitlich arrangiert und persönlich in die Abteilungen deutscher Unternehmen. Für Werbung und Motivation bietet fruiton außerdem die Individualisierung der Frischware mithilfe eines einzigartigen und hochwertigen Farbdrucks. Dank hohem Kontrast funktionieren auch QR-Codes, die zur digitalen Vernetzung mit dem Absender anregen.

Gebrandetes Obst und Gemüse sind Vitamin C fürs Business

Im Frühling wird es warm und die Zeit für Schokolade und Kekse endet definitiv. Jetzt will man Obst und Gemüse knabbern: Fitness und Figurbewusstsein sind angesagt. “Den gesunden Trend nutzen immer mehr Unternehmen in Deutschland für ihre Außendarstellung”, weiß Sheila Röbkes. Die Geschäftsführerin der fruiton GmbH mit Headquarter in Köln weist darum auf die Logofrüchte hin – Obst oder Gemüse wird per Farbauftrag individuell veredelt.

Statement-Obst: Kommunikation wie gemalt – ohne Kleber, Zettel oder Laser

“Obst an sich ist ja schon eine starke Aussage”, meint Geschäftsleiter Mario Dutenstädter. Zum Beweis hält er einen prall-grünen Apfel hoch und dreht ihn langsam im Licht. Auf einer Seite ist die Oberfläche des Granny Smiths mit einem kontraststarken Logo dekoriert. Dieser charmanten und nonverbalen Ansprache kann sich keiner entziehen. “Logofrüchte rufen den Wow-Effekt hervor”, berichtet Dutenstädter aus Erfahrung. “Damit rechnet niemand!”

Der Vorteil des Farbauftrags: Botschaft und Werbeträger sind unlösbar miteinander verbunden. Weitere Pluspunkte der Logofrüchte:

-Die Farbe wischt nicht ab, auch wenn sie mit Wasser oder Regen in Berührung kommt.

-Die Lebensmittelfarbe ist zu 100 Prozent essbar.

-Allergische Reaktionen sind ausgeschlossen.

Dutenstädter: “Unser Produktionspartner bietet viele verschiedene Farbtöne an. So bringen wir Corporate Identity mit Obst oder Gemüse zusammen.”

Die Lasergravur ist als Alternative bekannt, aber nicht so attraktiv. Sie beschädigt die Oberfläche und ist somit nicht für alle Früchte oder Gemüsesorten geeignet. Mit dem Farbauftrag “verschmelzen” Botschaft und Produkt. Sogar die zarte Oberfläche einer Tomate lässt sich veredeln. Das sanfte Druckverfahren ist in der Aussage stärker als ein Aufkleber oder Zettel. Hier bleibt immer der Eindruck, es wurde etwas hinzugefügt. Die Bemalung wirkt harmonisch und ist darüber hinaus viel schneller als die Markierung auf einem Apfel mittels Sonnenlicht.

Logofrüchte sind wirkungsvolle Werbeträger dank hoher Emotionalität

Viele Flyer landen im Papiermüll, digitale Newsletter werden weggeklickt. Ein Apfel mit knackiger Botschaft erregt Aufmerksamkeit und bleibt positiv in Erinnerung. Natürlich werden gebrandetes Obst und Gemüse gegessen. Zunächst schmecken sie, dann sind sie weg, aber die Message erzeugt positive Erinnerungen.

Naturgemäß ist der Platz auf Frucht oder Gemüse begrenzt. Für das Logo, einen Claim oder das Motto einer Veranstaltung reicht die Fläche aus. Wer mehr Content generieren will, nutzt den QR-Code. Der gelingt durch Mehrfarbdruck. Mit dem Handy scannt man den QR-Code von der Frucht und gelangt zu einer Landingpage mit Hintergrundinformationen.

Logofrüchte verleihen dem Event den Frischekick

Traditionelle Feste wie Ostern und Weihnachten oder Muttertag und Valentinstag erhalten mit Logofrüchten eine gesunde Alternative zur Schokolade. Auf Sportveranstaltungen und Gesundheitstagen wirken die Logofrüchte von fruiton gezielt. Auch Messen oder Hotels fragen regelmäßig bei den Fruchtprofis in Köln an. In enger Kooperation mit ihrem Druckspezialisten liefert die fruiton GmbH die gewünschten Früchte oder Gemüsesorten innerhalb von 14 Tagen an Unternehmen, die mit Gesundheit, Ernährung und Fitness überzeugen wollen.

Obstpaket mit persönlichem Gruß

Seit 2020 entwickelt die fruiton GmbH ein attraktives Angebot an Obstpaketen für Endverbraucher wie Business-Kunden. Die Logo-Früchte setzen einen individuellen Akzent in die leckere und gesunde Produktmischung. Zu Nüssen, Energie-Ball und Tee kommen Obst und Gemüse – gekrönt von einem Apfel mit persönlicher Botschaft. Melanie Mondt berät Unternehmen und stellt auf Wunsch einzigartige Obstpakete zusammen. Das Beste: Man muss sich nicht um den Versand kümmern. Den organisiert die fruiton GmbH gleich mit.

