OutSystems Cloud Innovation Summit: Cloud-Transformation mit Low-Code vorantreiben

OutSystems-Kunden und -Partner präsentieren gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und OutSystems Strategien für die Erstellung von Cloud- und Cloud-nativen Applikationen mit Low-Code

Frankfurt, 31. Mai 2022 – OutSystems, ein weltweit führender Spezialist für Low-Code-Applikationsentwicklung, veranstaltet am 7. und 8. Juni den zweiten jährlich stattfindenden OutSystems Cloud Innovation Summit. Unter dem Motto “Build it for Your Business” zeigen technische Leiter, wie sie ihre Transformationsziele durch passgenaue Unternehmenslösungen realisieren konnten – entwickelt mit Low-Code.

“Entwickler und technische Leiter erhalten Einblicke von Cloud- und Applikationsentwicklungsexperten in die Erstellung von unternehmenskritischen Applikationen, die drängende Geschäftsanforderungen erfüllen oder das Unternehmen transformieren. Der zweitägige Summit bietet Erkenntnisse und Empfehlungen von Führungskräften bei AWS, OutSystems und anderen Unternehmen. Die Referenten zeigen, wie Unternehmen ihre besten Ideen durch Software realisieren sowie welches Potenzial in Cloud- und Cloud-nativer Entwicklung steckt.

Der Summit umfasst folgende Tracks:

– Business- und Leadership-Sessions: OutSystems und IT-Führungskräfte, die geschäftskritische Projekte leiten, präsentieren Lösungen für die größten Hindernisse der digitalen Transformation – wie Entwicklermangel, zu geringe Entwicklungsgeschwindigkeit und mangelnde Agilität bei der Realisierung des Kundenerlebnisses. Dabei zeigen sie, wie führende Unternehmen mithilfe der Low-Code-Entwicklungsplattform von OutSystems Wettbewerbsvorteile erzielen.

– Die Zukunft der Cloud-nativen Entwicklung: Führungskräfte aus dem Bereich Cloud-Entwicklung sprechen über die Zukunft von Cloud-nativen Applikationen und die Leistungsfähigkeit von Microservices, Containern, CI/CD und DevOps-Prozessen. Zudem geben sie Ausblicke auf die Entwicklung mit “Project Neo”, der neuen Cloud-nativen Plattform von OutSystems.

– Vorführung von Applikationen – Kundenerlebnisse und Arbeitsplatz-Innovationen: Das OutSystems-Team präsentiert von OutSystems-Kunden entwickelte geschäftskritische Applikationen und erklärt, wie Kunden innerhalb kurzer Zeit intuitive, skalierbare und sichere Cloud-Applikationen erstellt haben.

– Lightning Talks “How We Built This”: Die kurzen Demos moderner Apps von OutSystems-Entwicklern stellen aktuelle Projekte vor, die auf OutSystems entstanden sind.

Robson Grieve, CMO von OutSystems, erklärt: “Der Summit wird zeigen, wie Hochleistungs-Low-Code-Entwicklung den jeweiligen Teams ein hohes Maß an Agilität, Kreativität und Geschwindigkeit bringt und neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit an Projekten aus dem gesamten Unternehmen eröffnet. Unternehmen, die an der Erstellung von hochskalierbaren und sicheren Cloud-Apps interessiert sind, erfahren auf dem Event, wie dies geht.”

Weitere Informationen zum OutSystems Cloud Innovation Summit und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Event-Seite.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, mithilfe von Software jedem Unternehmen Innovationen zu ermöglichen.

Die hochproduktiven, vernetzten und KI-gestützten Tools der Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems helfen Entwicklern dabei, in kurzer Zeit unterschiedlichste Applikationen zu entwickeln und überall bereitzustellen, wo ein Unternehmen sie benötigt.

Mit mehr als 584.000 Community-Mitgliedern, rund 1.600 Mitarbeitern, über 400 Partnern und aktiven Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen, ist OutSystems weltweit für seine Unterstützung von Unternehmen bei der Transformation ihrer Anwendungsentwicklung bekannt.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

