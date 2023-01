Einzigartige Suiten für eine Auszeit im Harz

Denkmalgeschützte Villa Ottilienruh liebevoll saniert und jetzt offen für Gäste

Ein Landsitz für die „Sommerfrische“ wie zu alten Zeiten. Eine moderne Design-Villa für Ferien und Events „mit Weitblick“. Die Villa Ottilienruh im Ilsetal kann für ihre Bewohner vieles sein, vor allem aber ist sie einzigartig! Das 1861 erbaute, denkmalgeschützte Haus ist nun für Gäste offen, die im Harz eine wohlverdiente Pause einlegen wollen. Als „Kraftort“ für neue Perspektiven und Tiefen-entspannung präsentiert sich die Villa Ottilienruh unter https://design-villa-ottilienruh.de/ .

Hohe Räumlichkeiten mit großen Glasflächen geben dem Gästehaus einen hellen, weitläufigen Charakter. Das großzügige Ambiente geht über in einen 17.700 Quadratmeter großen Park, der zum Anwesen gehört. Hier kann man unter alten Bäumen verweilen, ja „Waldbaden“! Damals wie heute ist die Anlage mit gepflegten Parkwegen, Lauben, Grotten und Naturteich ein wahrer Quell für neue Energie.

Wer hier eine Auszeit nehmen will, kann zwischen vier Designer-Suiten wählen. Die Besitzer haben ihre eigene Kreativität walten lassen und bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten großen Wert auf Komfort, Design und Kunst gelegt. Die Suiten sind zwischen 24 und 55 Quadratmeter groß und haben alle ihre ganz eigene Prägung: Von der pompösen Master-Suite bis zur bohemischen Spitzweg-Suite unterm Dach; von der historischen Pfauen-Suite bis zur gemütlichen Ottilien-Suite mit eigenem Kamin. Unter https://design-villa-ottilienruh.de/ kann man alle Ausstattungsdetails, Bilder und Grundrisse der Suiten in Ruhe studieren.

Buchbar sind Übernachtungen für jeweils 2 Personen in einer Suite nach Wahl und Verfügbarkeit, inklusive Frühstück. Hunde sind in der Villa Ottilienruh erlaubt und können für 20 Euro/Nacht hinzugebucht werden. Ideal für Anlässe und größere Gesellschaften ist die Möglichkeit, gleich das gesamte Haus zu mieten! Die Gastgeber freuen sich auf entsprechende Anfragen: https://design-villa-ottilienruh.de/

Die historische Villa in Ilsenburg ist perfekter Ausgangspunkt für eine Reihe von Aktivitäten und kulturellen Veranstaltungen im Harz: Nationalpark-Haus, Kneipp-Anlage, Kloster Ilsenburg oder der Heinrich-Heine-Wanderweg lassen die Gäste auf den Spuren der Geschichte dieser Region wandern.

Apropos Spuren, so waren es übrigens die Frauen, die der Villa Ottilienruh ihren Namen gaben: Das „S“ in der Giebelverzierung steht vermutlich für die allererste Besitzerin, Marie Stumm. Und der heutige Name „Ottilienruh“ galt der Frau des Fabrikanten Rudolf Wolf, der als Gründer der gleichnamigen Maschinenfabrik einen Ort fernab der Arbeit für sich und die Familie suchte.

Heute sind Ines und Jens-Uwe Schültke stolze Besitzer des Anwesens, das am 11. November 2022 als luxuriöse Gästeunterkunft feierlich eingeweiht wurde.

Ein Landsitz für die „Sommerfrische“ wie zu alten Zeiten. Eine moderne Design-Villa für Ferien und Events „mit Weitblick“. Die Villa Ottilienruh im Ilsetal kann für ihre Bewohner vieles sein, vor allem aber ist sie einzigartig! Das 1861 erbaute, denkmalgeschützte Haus ist nun für Gäste offen, die im Harz eine wohlverdiente Pause einlegen wollen.

Hohe Räumlichkeiten mit großen Glasflächen geben dem Gästehaus einen hellen, weitläufigen Charakter. Das großzügige Ambiente geht über in einen 17.700 Quadratmeter großen Park, der zum Anwesen gehört. Damals wie heute ist die Anlage mit gepflegten Parkwegen, Lauben, Grotten und Naturteich ein wahrer Quell für neue Energie.

Kontakt

Villa Ottilienruh – Design-Suiten

Ines Schültke

Punierstr. 23

38871 Ilsenburg/ Harz

039452/86212

49966

post@design-villa-ottilienruh.de

https://design-villa-ottilienruh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.