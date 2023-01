Highspot stärkt globale Präsenz mit neuer Niederlassung in Kanada

Highspot wächst weiter: Nachdem sich der Umsatz im letzten Jahr in Nord- und Mitteleuropa mehr als verdoppelt hat, baut Highspot seine globale Präsenz und seinen Kundenstamm mit Niederlassungen in den USA, Australien, Neuseeland, Europa und jetzt auch in Kanada weiter aus. Die internationale Expansion des Unternehmens trägt zum Umsatzwachstum bei, wobei mehr als 10 Prozent des Umsatzes aus der EMEA-Region stammen.

VANCOUVER/MÜNCHEN, 26. Januar 2023 — Highspot, die Vertriebsplattform zur Steigerung der Vertriebsproduktivität, gab heute seine Expansion nach Vancouver, British Columbia, mit seiner fünften internationalen Niederlassung bekannt. Die erweiterte Präsenz von Highspot ermöglicht es dem Unternehmen, in dieser Region technische Talente zu rekrutieren und seine Position als preisgekrönter Arbeitgeber im pazifischen Nordwesten weiter zu stärken.

Weltweit tätige Unternehmen und Firmen aus den verschiedensten Branchen vertrauen bereits auf Highspot, um ihre Vertriebsproduktivität zu steigern und ihre Umsätze zu erhöhen. Mit der Niederlassung in Vancouver ist Highspot nun gut positioniert, um seinen kanadischen Kundenstamm, darunter Hootsuite, MDA und TELUS, optimal zu bedienen.

„Unser neues Office in Vancouver ist eine aufregende Gelegenheit für Highspot, das multikulturelle Talent der Stadt und das Netzwerk angesehener kanadischer Universitäten zu nutzen“, so Bhrighu Sareen, President of Product & Engineering, Highspot. „Bei Highspot ist unsere Mission, bahnbrechende Produkte zu liefern. Ich freue mich darauf, mit herausragenden Talenten in der Region zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zu Kanadas wirtschaftlichem Erfolg zu leisten.“

Highspot legt großen Wert auf die Einstellung und Förderung von Nachwuchskräften und gab heute außerdem die Ausweitung seines Accelerate-Ausbildungsprogramms auf Vancouver sowie eine Zusammenarbeit mit der School of Computing Science der Simon Fraser University bekannt. Im Rahmen dieser Initiative wird Highspot diese Lehrstellen auf Studenten des Masterstudiengangs Cybersecurity ausweiten und ihnen maßgeschneiderte Erfahrungen bieten, um ihre Karriere zu fördern und ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben.

Highspot stellt in Vancouver Mitarbeiter in den Bereichen Produkt, Design, Cybersicherheit und Technik ein. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit, Vielfalt und Innovation in den Vordergrund stellt, von PEOPLE als eines der 100 „Companies that Care“ und vom Fortune Magazine als „Best Places to Work“ ausgezeichnet.

Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Vertriebsstrategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams dazu befähigen Theorie in die Praxis umzusetzen. Vertriebsmanager gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse – und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group, Personio, Yokoy, CRIF und Allianz Trade nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Kunden zu machen. Mit Highspot steigern Unternehmen den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London, Paris und München.

Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter http://www.highspot.com/de

